Slovenští fotbalisté vyhlíží osmifinále Eura s Anglií. ‚Budeme ve větší psychické pohodě,‘ věří Duda

Čeští fotbalisté už se po vypadnutí ze skupiny na mistrovství Evropy vrátili domů. Pro dalších 16 týmů ale Euro samozřejmě pokračuje, protože o víkendu začnou osmifinálové boje. V neděli večer se dočkají i Slováci, kteří vyzvou Anglii. A podle záložníka Ondreje Dudy se radši postaví tomuto soupeři než třeba Španělsku. Gelsenkirchen 17:04 28. června 2024

„Asi jsem rád, je to v podstatě jedno. Můj osobní názor je, že s Angličany je ta šance větší. Jejich výkony na tomto šampionátu nejsou nijak oslnivé, ale to neznamená, že nemají obrovskou kvalitu a nejsou favority. Bude to těžký zápas, ale doufám, že je potrápíme,“ říká zkušený reprezentant Duda.

Slovenští fotbalisté mají určitě výhodu v očekávání fanoušků, protože už díky postupu ze skupiny jsou považováni za úspěšné. Angličané jsou za své dosavadní výkony na Euru hodně kritizováni a případný krach v osmifinále by příznivci Albionu brali jako fiasko.

„Dovolím si tvrdit, že budeme ve větší psychické pohodě. Je na ně obrovský tlak, nám se podařilo postoupit ze skupiny. Pro ně je to možná samozřejmost, pro nás až tolik ne. Jsme pro ně možná taková neznámá. Věřím tomu, že je můžeme potrápit, a že to bude vyrovnaný zápas až do konce,“ doufá Duda, který přispěl k postupu do osmifinále gólem proti Rumunsku.

A Slovensku se tak poprvé v historii povedlo na Euru skórovat v každém zápase ve skupině, za což Duda dává kredit trenérovi Calzonovi.

„Je to odraz trenérovi práce, protože ten styl, kterým se prezentujeme, ústí v dost příležitostí. A tím pádem je i víc gólových šancí,“ chválí italského kouče Duda.

Na svůj první gól na turnaji zatím čeká slovenský útočník David Strelec, který se těší na to, že si zahraje proti anglickému kanonýrovi Harrymu Kaneovi.

„Sleduji ho už dlouho. Je to jeden z nejlepších útočníků na světě, pokud ne úplně nejlepší. Je to hráč, kterého jako horší útočník musím sledovat, abych se zlepšil,“ usmívá se Strelec před osmifinále mistrovství Evropy proti Anglii, které začne v neděli v 18 hodin v Gelsenkirchenu.