Potrestal jsem sám sebe, lituje Barák vyloučení. Trenér Hašek u reprezentace nejspíš zůstane

Čeští fotbalisté přiletěli po vyřazení ve skupině mistrovství Evropy zpátky do Prahy. Z letadla vystoupil i záložník Antonín Barák, který v rozhodujícím utkání proti Turecku oslabil národní tým už ve 20. minutě červenou kartou. Praha 8:40 28. června 2024

Reprezentační záložník si svou chybu dobře uvědomuje - jeho kariéru v národním týmu ale vyloučení proti Turecku zřejmě tolik neovlivní.

„Beru to na sebe, vůbec se nechci vymlouvat na rozhodčího. Nezvládl jsem to a udělal jsem obrovskou chybu,“ litoval záložník Antonín Barák, který si hned uvědomoval, že dvěma žlutými kartami a tedy vyloučením národní tým výrazně oslabil.

Středopolař reprezentace a italské Fiorentiny teď čelí zlobě fanoušků i televizní expertů - sám Barák ale přiznává, že oprávněně.

„Potrestal jsem nejen sám sebe, ale i tenhle skvělý tým, na kterém mi hodně záleží. Je to hodně bolestivé pro všechny a asi se k tomu určitě vrátíme. Celému týmu jsem se omluvil, protože vím, co jsem udělal, a hrozně mě to mrzí,“ řekl Barák v rozhovoru pro web iDnes.cz.

Otázky na setrvání

Na tu zřejmě nejdůležitější otázku - tedy jestli bude v českém dresu pokračovat - už ale záložník neodpověděl. Ze slov kouče Ivana Haška ale vyplývá, že by levonohý fotbalista musel skončit sám.

„Já myslím, že záleží především na výkonnosti. Co se týče chování, tak jsme neměli s žádným hráčem problém. Je nám to líto, musíme se zlepšit,“ přeje si Hašek.

Barák, Hašek i svazový předseda Petr Fousek se po příletu do Prahy shodli na tom, že Euro bylo vinou vyřazení už v základní skupině neúspěšné. Pozice reprezentačního trenéra, který mužstvo převzal letos v lednu, je ale zřejmě pevná a odcházet nebude.

„To nepředpokládám, protože za dva měsíce se hraje Liga národů,“ dodal šéf Fotbalové asociace Petr Fousek. Evropský šampionát ve fotbale bude už bez české účasti pokračovat sobotním osmifinálovými souboji Itálie-Švýcarsko a Německo-Dánsko.