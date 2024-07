Slováci by měli být na svůj výkon hrdí, byli kousek od překvapení, myslí si po zápase s Anglií expert Horváth

Fotbalové mistrovství Evropy málem přineslo další překvapení, když Slováci do posledních minut osmifinálového duelu s Anglií vedli, nakonec prohráli 2:1 po prodloužení. Překvapení ovšem nepřinesl další duel, jelikož Španělsko porazilo Gruzii 4:1. „Slováci by měli být na svůj výkon hrdí a nemají se za co stydět, byli kousek od překvapení,“ popisuje expert Radiožurnál Sport Pavel Horváth. Očima expertů Gelkenkirschen 11:17 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Denis Vavro a Milan Škriniar | Foto: Leon Kuegeler | Zdroj: Reuters

Čekal jste, že Slováci budou vyrovnaným soupeřem Anglie?

Nechci říct, že jsem to říkal, ale Slováci hráli dobře už ve skupině. Výkon to nebyl výjimečný, ale můžu potvrdit to, co se hlásilo hned po zápase - Slováci by měli být na svůj výkon hrdí a nemají se za co stydět, byli kousek od překvapení.

Velkým překvapením Eura byla Gruzie, která dokázala postoupit ze skupiny a v osmifinále dokonce proti Španělsku vedla. Věřil jste, že by Gruzínci pokračovali v neuvěřitelném tažení?

Před zápasem jsem jim nevěřil. Když šli do vedení, tak mi v hlavě proběhla myšlenka, že by jejich pohádka pokračovala. Španělé ale potvrdili, že jsou skvělí, a celý zápas měli převahu, nakonec zaslouženě postoupili. Gruzie dosáhla svoje maximum, možná i trochu přes něj, ale mužstvo, se kterým nikdo nepočítal, hrálo dobře a výsledkově se jim turnaj povedl.

Jak to, že Gruzie, která byla na Euru poprvé, sahala po větším úspěchu?

Myslím, že v týmu bylo jasně vidět, že jejich reprezentace do 21 let před pár lety vyprodukovala jejich mladé hvězdy. Měli dobrý pohyb a nasazení, hráli přesně tak, jak outsideři chtějí.

Dnes (v pondělí) se hrají další dva zápasy Belgie-Francie a Portugalsko-Slovinsko, které z těchto týmů uvidíme podle vás ve čtvrtfinále?

Bude tam Francie a Portugalsko. Belgičan Kevin De Bruyne svůj tým sám neutáhne.