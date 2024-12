Anderlecht po utkání v Praze obvinil slávistu Chorého z rasismu, podá stížnost na UEFA

Anderlecht po čtvrtečním utkání Evropské ligy v Praze obvinil jednoho z fotbalistů Slavie z rasismu. Hosté uvedli, že domácí hráč urazil dánského obránce Mathiase Jörgensena. Belgický klub na svém webu doplnil, že incident zaznamenal do zprávy delegáta UEFA. Praha 9:52 13. 12. 2024 (Aktualizováno: 10:08 13. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Slavie Tomáš Chorý v souboji s obráncem Anderlechtu Mathiasem Jörgensenem | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Podle webu iSport.cz se napadení odehrálo ve 13. minutě. Jörgensen a záložník Mats Rits poté v přerušené hře přiběhli za rozhodčím Anastasiosem Papapetruem, rozčileně gestikulovali a ukazovali na útočníka Pražanů Tomáše Chorého. Řecký rozhodčí s ním krátce promluvil a pak ukázal, aby hra pokračovala.

O incidentu po utkání, které hosté vyhráli 2:1, hovořil i trenér Anderlechtu David Hubert. „Podáme stížnost podle protokolu UEFA kvůli rasismu ze strany hráče Slavie na začátku zápasu. Nedokážu pochopit, jak se takové věci mohou na hřišti stát. Musím pogratulovat Zankovi (Jörgensenovi), že se navzdory všemu znovu uklidnil,“ citoval kouče iSport.

Anderlecht poté na klubovém webu rasistické chování hráče Slavie důrazně odsoudil. „Incident byl na hřišti okamžitě nahlášen rozhodčímu, zaznamenali jsme ho rovněž do zprávy delegáta UEFA. Klub stojí za svým obráncem, bude nadále komunikovat s UEFA a případ podrobně sledovat,“ dodali funkcionáři bruselského celku.

Případem se tak bude pravděpodobně zabývat disciplinární komise UEFA. Ta řešila podobnou kauzu i před třemi lety, kdy po osmifinále Evropské ligy obvinil tehdejšího slávistického obránce Ondřeje Kúdelu z rasistických urážek záložník Glen Kamara z Glasgow Rangers. Kúdela to popřel, od UEFA nicméně dostal desetizápasový trest. Poté, co neuspěl s odvoláním, přišel o start na mistrovství Evropy.

Slavia rasismus odmítá

„SK Slavia Praha nebude nijak reagovat na vyjádření Anderlechtu Brusel. Klub si je jistý, že k žádné rasistické urážce ze strany našeho hráče nedošlo. Rasismus dlouhodobě odsuzujeme, je pro nás nepřijatelný a v rámci naší organizace máme řadu preventivních programů na boj s nenávistí a netolerancí v jakékoliv formě. Protokol UEFA pro případ rasismu v průběhu zápasu je jasně popsán a nebyl aktivován,“ stojí ve vyjádření pražského klubu pro iSport.cz.

Podle protokolu o rasismu, který ve svém prohlášení Slavia zmiňuje, by si měl rozhodčí při nahlášení rasismu mezi hráči zavolat k sobě oba kapitány a dát jim první varování, že se v případě opakování může zápas přerušit. Během zápasu se řešil protokol ze strany díváků, ani ten ale nebyl aktivován.

„Anderlecht kontaktoval Venue Directora UEFA přibližně v 36. minutě zápasu s tím, že údajně mělo dojít k rasismu ze strany diváků. Toto obvinění bylo ihned prošetřeno a nepotvrdilo se. Po zápase bylo ze strany Anderlechtu toto tvrzení změněno na údajný rasismus některého z našich hráčů,“ píše v prohlášení Slavia.

„Emoce k fotbalu patří, stejně tak je měli i hostující hráči, ale to, že naši hráči mluví česky zvýšeným hlasem, nelze považovat za rasismus. Anderlecht nás ani v průběhu zápasu, ani po jeho skončení nekontaktoval a stejně tak nijak nespecifikoval, co je vlastně podle nich rasistické chování a co se konkrétně stalo. Je nám velice líto, že tohle nepodložené obvinění vůbec zaznívá. Renomovaný soupeř tohle dle našeho mínění nemá zapotřebí,“ zní prohlášení klubu.