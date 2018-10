Změny ve FAČR pokračují, po Řepkovi a Prokešovi končí i garant videorozhodčích Hrubeš

Ve fotbalové asociaci skončilo během pár dnů hned několik výrazných osobností v důležitých funkcích. Naposledy člen komise rozhodčích Roman Hrubeš, který má v Česku na starost projekt videorozhodčích. Jeho místo zaujme šéf pravidlové komise Jiří Kureš. Předseda svazu Martin Malík odmítá, že by tím ještě posílil vliv místopředsedy s kontroverzní pověstí Romana Berbra. Praha 16:30 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Hrubeš. | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Profimedia

„Rozhodně to není o tom, že by to byla show jednoho muže, jak se nezúčastněně může člověk domnívat. Na druhou stranu je pochopitelné, že každý z nás má nějaký vliv, každý z nás považuje některé věci za důležité a některé za méně důležité, což se samozřejmě v některých případech projevuje,“ říká předseda FAČR Martin Malík.

Třesk ve FAČR pokračuje, po Řepkovi a Prokešovi končí i garant videorozhodčích Hrubeš

Člen výkonného výboru za Moravu Pavel Nezval ovšem upozorňuje, že vliv české části vedené právě Romanem Berbrem posílil po loňské valné hromadě. Jak silné slovo má ve vedení asociace předseda Martin Malík, si ovšem netroufá říct ani on, protože na Strahov jezdí jen na jednání výkonného výboru.

„Oni spolutvoří tuhle politiku. Jak moc to místopředseda za Čechy ovládá, to vám nedokážu říct, protože u těch jednání nejsem. Situace je taková, kterou přinesl obraz minulé valné hromady, kdy Čechy posílily o jednoho člověka, tudíž je většina v rukách lidí, kteří reprezentují český fotbal,“ říká Pavel Nezval.

Ve fotbalové asociaci končí kromě člena komise rozhodčích Romana Hrubeše ještě ředitel sportovně technického oddělení zodpovědný třeba za regionální akademie Michal Prokeš. A na konci roku odejde také dlouholetý generální sekretář Rudolf Řepka. Tedy lidé, kteří nepatří mezi Berbrovy spojence.

„Výkonný výbor je kolektivní orgán. Samozřejmě předseda a eventuálně místopředsedové, i když v tomhle případě to platí spíš o jednom, se vyjadřují častěji. To patří k jejich funkci,“ nemyslí si člen výkonného výboru za Čechy Miroslav Liba, že by Berbr měl ve fotbalové vládě hlavní slovo.

Berbrův vliv na český fotbal je výrazný dlouhodobě. Bývalý rozhodčí má stoupence hlavně v krajských a okresních svazech, které následně volí výkonný výbor.

„Pozice Romana Berbra je stejná už mnoho let a nevidím tam nějakou zásadní změnu,“ hodnotí sílu místopředsedy Berbra majitel Viktorie Plzeň a další člen výkonného výboru Tomáš Paclík.