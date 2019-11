Tři góly během tří minut. Sigma Olomouc vedla již 2:0, Mladá Boleslav ale dokázala vyrovnat

První větší příležitost zápasu si vypracoval domácí Jakub Yunis. Ten se dostal s míčem až do vápna, ale míč do branky přes obranu a brankáře Středočechů, nedostal. To se změnilo o deset minut později, když se tváří tvář gólmanovi Janu Stejskalovi ocitl domácí Jakub Plšek, který z bezprostřední blízkosti brankáře překonal.

Bohemians se Slováckem se rozešli bez branek. Moravané se posunuli na čtvrté místo tabulky Číst článek

Poté se dostal k hlavičce obránce Vít Beneš, ale jeho pokus Stejskal ukryl v rukavicích. Ve 23. minutě se do první velké šance dostali také hosté, konkrétně Lukáš Budínský, jehož ránu odvrátil obránce Václav Jemelka na roh. Z toho ale kvůli faulu Jakub Klímy mladoboleslavští gól nevytěžili.

Vzápětí se do dvou šancí dostali hráči Sigmy. Hlavičku Yunise ale nejprve vyrazil Stejskal a následně střelu Plška zastavila obrana Středočechů. Ve 34. minutě si olomoucký Milan Kerbr málem vstřelil vlastní branku, když rozvlnil boční síť branky svého týmu po zpětné přihrávce Tomáše Ladry. V nastaveném čase první půle se pokusil vyrovnat z volného přímého kopu Budínský, branku ale minul.

Tentýž hráč měl na hlavě vyrovnání v 57. minutě. Ve velké šanci ho ale vychytal brankář Miloš Buchta. O pět minut později si hráči otevřeli na trávníku střelnici. Nejprve po rohovém kopu navýšil na 2:0 hlavou Vít Beneš. Vzápětí krásnou střelou na vzdálenější tyč branky snížil Jakub Fulnek. A hned z další šance vyrovnal ranou pod břevno Budínský. Během tří minut tak diváci v Olomouci viděli tři góly.

Dvě minuty poté mohl vrátit olomouckým vedení Plšek, který ale minul branku. Následně měl na kopačce dokonání obratu Ladra, ale jeho střelu srazil Martin Hála na roh, který hosté nevyužili. Obránce Sigmy se později sám dostal do šance. Jeho pokus ale vyrazil Stejskal a dorážku Plška zastavil Alexei Tataev.

Ve 82. minutě došlo ve vápně hostí k souboji mezi Yunisem a Tataevem, po kterém skončili oba hráči na zemi. Rozhodčí ale odpískal faul domácímu útočníkovi. V nastavení měli Hanáci tři brankové příležitosti. Střelu Yunise nejprve odkopli obránci Mladé Boleslavi na roh. Z něj přestřelil branku Jemelka a z dalšího roku nastřelili domácí pouze břevno.

15. kolo první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:0)

Branky: 14. Plšek, 62. Beneš - 63. Budínský. 64. Fulnek. Rozhodčí: Ginzel - Vitner, Vaňkát. ŽK: Beneš - Hubínek, Hašek. Diváci: 2406.