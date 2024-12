‚Asociace byla pod naším vedením úspěšná.‘ Fousek hodlá obhajovat post předsedy FAČR

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek bude na konci května na volební valné hromadě usilovat o obhajobu funkce. Svoji kandidaturu oznámil klubům na pondělním zasedání ligového grémia Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Na svém webu o tom informovala FAČR. Praha 12:51 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda FAČR Petr Fousek | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Fousek řídí asociaci od léta 2021, kdy ve volbách porazil bývalého reprezentanta Karla Poborského. Během letoška novinářům několikrát řekl, že do konce roku oznámí, zda se rozhodl znovu kandidovat.

„Plním svůj slib, který jsem dal fotbalovému hnutí a zejména regionálnímu fotbalu v létě. Od ledna do března příštího roku proběhnou valné hromady okresních a krajských fotbalových svazů a myslím, že je naprosto správné, aby ještě před nimi jejich zástupci jasně věděli, zda současný předseda má zájem pokračovat,“ uvedl Fousek.

„Jsem přesvědčen, že asociace byla v období tohoto vedení úspěšná, a to sportovně i jinak. Ne vše se beze zbytku povedlo, ale právě proto považuji za svoji povinnost nabídnout kontinuitu,“ prohlásil Fousek.

Ekonomicky stabilní FAČR

Asociaci se podle něj podařila celá řada věcí. „Reprezentace mužů A hrála dvakrát na Euru a postoupila do Ligy národů A, reprezentace do 21 let byla také dvakrát na mistrovství Evropy. K postupu mají blízko i ženy a dařilo se i mládežnickým kategoriím. FAČR je ekonomicky stabilní, podstatně posílila řadou opatření také důvěryhodnost fotbalu,“ podotkl Fousek.

„Asociace také realizovala velké projekty - ať už tuzemské jako například řešení stadionu Evžena Rošického, změnu stanov FAČR nebo strategický plán, či mezinárodní jako loňské finále Konferenční ligy a jiné. K nim desítky středních či menších,“ doplnil šéf asociace.

Fousek je prvním, kdo oficiálně oznámil, že bude kandidovat. O jeho možných soupeřích se zatím jen spekuluje. Na začátku října odmítl další kandidaturu Poborský. Valná hromada, která bude znovu po čtyřech letech volební, se uskuteční 29. května v Praze.

