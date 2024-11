Dohnat Slavii bude těžké. Sparta Friise neodvolá, bude věřit, že špatné výsledky otočí, říká expert Horváth

Fotbalová Sparta Praha si v sobotu připomněla 131 let od založení klubu. Oslavy ale zhořkly po domácí ligové remíze 1:1 s Teplicemi. Spartu to může mrzet dvojnásob, protože rivalové ze Slavie zvítězili a upevnili si náskok v čele tabulky Chance ligy. „Musím přiznat, že u Sparty nevidím žádnou rychlou cestu ke zlepšení,“ říká expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 11:48 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér pražské Sparty Lars Friis | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia

Máme sice teprve listopad, ale jak blízko je Slavia k titulu?

Ještě zbývá spousta zápasů, ale náskok Slavie je drtivý. Myslím, že to nikdo nečekal. Plzeň ztrácí osm bodů, což také není málo, ale Slavie je silná a důrazně klepe na dveře k titulu. Bude těžké Slavii dohnat.

Jaký vzkaz fanoušci vysílají například tím, když pokřikují hesla jako třeba „bojujte za Spartu“?

Já zažil i horší vzkazy. Fanoušci a všichni okolo cítí, že se hra nezlepšuje a tým nemá formu, s tím není jednoduché pracovat. Vzkaz je jasný, chtějí vidět to, čím je Sparta proslulá – že umí hráči dřít a bojovat. V některých momentech to v jejich hře aktuálně nevidím.

️ HARASLÍN | Šulo se vrátil po zranění a hned se zapsal na střeleckou listinu ✍️ Přepis tiskové konference se slovenským forvardem najdete na webu #acsparta — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 23, 2024

Měl by se dánský kouč Sparty Lars Friis bát o své místo?

Je to nepříjemná otázka, ale myslím, že Sparta bude Friise a aktuální stav držet co nejdéle a věřit, že se to otočí. Musím ale přiznat, že nevidím žádnou rychlou cestu ke zlepšení.

Co je největší problém Sparty? Zmiňují se zranění, chybějící lídr nebo systém hry. Co byste vypíchl vy?

Všechny věci dotváří ten celek, kterým jsou špatné výsledky. Mužstvo se postupně rozpadlo. Ve sportu je ale normální, že hráči nemají formu. Sám to Spartě nezávidím, v sezoně není jednoduché do mužstva sáhnout třeba tím, že přivedete někoho nového. Klíčové opory se do toho zraní a to je nelehká situace.