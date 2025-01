Tahle šance může přijít jen jednou za život. Jsem připravený jít rovnou do hry, říká Kinský po přestupu

Poslední český brankář, který kdy nastoupil v základní sestavě týmu anglické Premier League, byl legendární Petr Čech. Teď bude mít příležitost další gólman - Antonín Kinský nově oblékne dres londýnského Tottenhamu Hotspur. „Nikdy jsem netušil, že se jednou dostanu do pozice, že mi zavolá Tottenham a projeví o mě zájem,“ říká Kinský. Londýn 16:43 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Tottenhamu Antonín Kinský | Foto: https://www.tottenhamhotspur.com/

V pátek pozdě večer Kinský naposledy zamířil do slavistického Edenu. Tam natočil rozlučkové video, ve kterém prozradil, že málem odletěl do Londýna bez rukavic a kopaček.

V brzkých sobotních hodinách Kinský odletěl do Londýna, kde se v ten samý den jeho nový zaměstnavatel utkal s Newcastlem. Anglické servery Sky Sports i web The Athletic již během utkání označili přestup za jasnou záležitost a poté, co Kinský absolvoval zdravotní prohlídku, podepsal s Tottenhamem smlouvu a vše bylo oficiálně potvrzeno.

Přesné platové podmínky známé nejsou, je však dané, že Kinský podepsal s Tottenhamem kontrakt do roku 2031. Kolik peněz dostane za přestup pražská Slavia, kluby taktéž nezveřejnily. Britská BBC informovala o částce 12,5 milionu korun, tedy v přepočtu 380 milionů korun.

„Pamatuju si, že mi táta říkal, ať jsem pořád připravený a makám. Taková šance na hezký život může přijít jen jednou za život. Když ta nabídka přišla, tak mi to teprve došlo. Nikdy jsem netušil, že se jednou dostanu do pozice, že mi zavolá Tottenham a projeví o mě zájem. Ten pocit je úžasný, mám z toho obrovskou radost,“ vypráví Kinský.

Welcome to Tottenham Hotspur, Antonin pic.twitter.com/tiI5bSSiAV — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 5, 2025

Jednadvacetiletý Kinský by se v bráně Tottenhamu mohl představit už ve středu při semifinále ligového poháru proti rozjetému Liverpoolu. O víkendu čeká Spurs v Premier League severolondýnské derby na hřišti Arsenalu.

Tottenham nutně potřebuje posilu do brány - Ital Guglielmo Vicario, který začal sezonu jako jednička, si v listopadu zlomil kotník a náhradníkům Fraserovi Fosterovi a Bradymu Austinovi se příliš nedařilo.

„Já si tedy nestihl vybalit ani tašku, ale kdyby se trenér rozhodl ukázat na mě, tak jsem připravený. Neměl jsem žádnou pauzu, tři týdny v kuse jsem pracoval, takže mám v hlavě klid. Musím navázat na to, kde jsem skončil,“ říká nový brankář klubu ze severu Londýna.