Strašná rána, byla by to krásná pohádka, říká útočník Mladé Boleslavi Kušej po vypadnutí z Konferenční ligy

Gólová divočina se smutným koncem a vyřazením z Konferenční ligy. Fotbalisté Mladé Boleslavi prohráli na závěr základní části v Molde 3:4. V Norsku přitom dvakrát vedli a ještě před nastavením drželi postupovou remízu. Jenže pak dostali gól a bylo hotovo. Molde (Norsko) 7:50 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Mladé Boleslavi Vasil Kušej | Foto: Michal Beránek | Zdroj: CNC / Profimedia

„Sám si v hlavě přehrávám těch posledních pět minut. Co víc jsem mohl udělat, jak jinak si vzadu postavit hráče. Mohli jsme to udělat úplně jinak. Ti hráči vzadu mají už ledacos odehráno, měli jsme to udělat úplně jinak,“ zpytoval svědomí po utkání slovenský stoper v mladoboleslavských službách Martin Králik. Přitom mohla stačit relativní maličkost, zastavit útok soupeře třeba i za cenu karetního trestu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí poslední utkání Mladé Boleslavi v Konferenční lize obránce Martin Králik a útočník Vasil Kušej

„V tom nejhorším jsme určitě měli, když to řeknu ošklivě, někoho prostě skopnout, ať tam leží klidně pět minut na zemi. Já tam vidím ještě problém v našem autu. Když házíme aut, nemůžeme dostat za minutu gól. Bylo nás tam málo, měl to házet úplně někdo jiný. Úplně to takhle nechci řešit, každý ví, že jsme tam udělali chybu,“ říká Králik.

Inkriminovaný aut rozehrával Vasil Kušej. Jen těžko po utkání hledal slova. „Začali jsme přesně to, co jsme chtěli, držet balon v rohu, kontrolovat hru, nepouštět soupeře do rychlých brejků. Pak jsme ztratili míč, jim se povedlo jednou přihrávkou překonat čtyři, pět hráčů a jít do rychlého brejku. Ještě jsme se poctivě vrátili a byli jsme v dostatečném počtu ve vápně, ale pak to tam nějakým způsobem propadlo a oni to dotlačili do brány. Pro nás strašná rána,“ mrzelo Kušeje.

Mladoboleslavští fotbalisté mají mladý kádr. O chybějících zkušenostech ale závěr zápasu prý nebyl.

„Máme mladý, ale strašně kvalitní kádr. Jsem pyšný na to, co jsme dokázali, jak jsme se tou Evropou zvedali a padali společně. Tenhle zápas nás musí jen posílit, jsou to zkušenosti. Teď jsou samozřejmě všichni zklamaní, že jsme vypadli, protože k tomu chyběl fakt kousek, byla by to krásná pohádka. Ale prostě taková je realita,“ uzavřel Vasil Kušej ohlédnutí za vyřazením fotbalistů Mladé Boleslavi z Konferenční ligy.