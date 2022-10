Plzeň chce proti Bayernu odčinit debakl. Jsme doma, takže chceme hrát odvážně, říká trenér Bílek

„Co se týče defenzivy, tak je nesmíme pouštět do těch rychlých přechodů do útoku. V tom mají obrovskou sílu. Musíme na naší polovině dobře zavírat prostory. Na druhou stranu jsme doma, takže se budeme snažit hrát odvážně, abychom co nejvíc ohrožovali soupeřovu branku,“ upozorňuje trenér Viktorie Michal Bílek na přechodovou fázi Bayernu, se kterou si nevěděla Plzeň minulý týden rady.

V momentě kdy se útok Bayernu nepodařilo eliminovat hned v zárodku se Němci buď dostali do velké šance, nebo se na delší čas usadili s míčem na kopačkách na útočné polovině.

„Byli jsme hodně hluboko, takže když jsme získali míč, tak jsme to měli k jejich bráně daleko. Nejzásadnější je, abychom se mohli opřít o našeho hrotového útočníka, a aby udržel míč do té doby, než ho doplní ostatní hráči,“ popisuje záložník Jan Kopic, co bude potřeba proti Bayernu k úspěchu.

Obměněný Bayern

Německý celek má v Plzni co napravovat, protože o víkendu neudržel vedení ve šlágru Bundesligy a remizovali s Dortmundem. V Plzni navíc kouč Nagelsmann oproti prvnímu zápasu zřejmě výrazně obmění sestavu. Podle německých novinářů by neměli hrát třeba Davies, de Ligt, Musiala nebo Gnabry. Do sestavy se ale naopak vrací Kimmich a Müller.

„Myslím si, že jejich kádr je natolik kvalitní, že tam nedojde k žádným změnám. Co se týče jejich způsobu hry, tak ho mají jasně daný a budou hrát stejným způsobem jako v prvním utkání,“ doplňuje kouč Michal Bílek.

Utkání Plzeň - Bayern začne ve Štruncových Sadech v 21 hodin. Radiožurnál z něj nabídne živé vstupy. Digitální Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Server iRozhlas nabídne online reportáž.