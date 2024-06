Vzpomínky na Euro 2004. ‚Pro fanoušky to musel být fantastický zápas,‘ ohlíží se Šmicer 20 let zpátky

Na stránkách evropské fotbalové unie UEFA o tomto duelu píšou jako o jednom z nejvíc strhujících zápasů v historii evropských šampionátů.

A není se čemu divit, šlo o nádherné utkání, které nabídlo spoustu šancí na obou stranách. O něco nebezpečnější byli Nizozemci, většinu z jejich pokusů ale pochytal Petr Čech anebo reprezentaci pomohla třeba tyč. A tak si Češi po utkání uvědomovali, že klidně mohli prohrát.

„Holanďané hráli skvělý zápas taky, pro fanoušky to muselo být fantastické. Oni ale nevyužili ty šance, které měli, takže my jsme pak dali góly,“ říkal Vladimír Šmicer, který se na hřiště dostal za stavu 1:2 v neprospěch českého týmu, když vystřídal ve druhé polovině Zděňka Grygeru.

Trenér Karel Brückner měl při výběru střídajících hráčů šťastnou ruku, protože právě Šmicer hrál významnou roli při obratu českých fotbalistů.

A velký podíl na tom měl i další náhradník Marek Heinz. Jejich chvíle ale v tomto příběhu ještě přijde. Protože nejprve vyrovnával pozdější nejlepší střelec celého šampionátu Milan Baroš.

