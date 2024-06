Bylo to pro mě asi nejtěžší fotbalové období v kariéře. Coufal poprvé promluvil o kauze Belmondo

Fotbalista Vladimír Coufal si váží druhé šance, kterou dostal od reprezentace. Obránce West Hamu v listopadu s Janem Kuchtou a Jakubem Brabcem navštívili olomouckou diskotéku před závěrečným utkáním evropské kvalifikace proti Moldavsku a od té doby český dres neoblékli. Na soupisku pro evropský šampionát v Německu napsal kouč Ivan Hašek jen Kuchtu s Coufalem, který o kauze poprvé promluvil. Schladming (Rakousko) 16:27 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Vladimír Coufal na tréninku české fotbalové reprezentace | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: CNC / Profimedia

„Já jsem se potrestal fotbalově i životně. Bylo to těžké pro moji rodinu, manželku, rodiče. Možná ještě víc, než pro mě, protože já jsem se uklidil do Anglie, ale taťka nebo mamka čelili otázkám. Bylo to pro mě hodně těžké, asi nejtěžší fotbalové období v kariéře,“ lituje zpětně Vladimír Coufal toho, že v listopadu vyrazil před klíčovým zápasem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy proti Moldavsku na olomouckou diskotéku Belmondo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká ke kauze Belmondo obránce Vladimír Coufal

Coufala podržela rodina a blízcí. A do národního týmu se po víc než půl roce vrátil i díky tomu, že za ním stála kabina i realizační tým v čele s novým trenérem Ivanem Haškem. Z kauzy Belmondo se jednatřicetiletý obránce West Hamu ponaučil i proto, že tušil, že si kvůli ní mohl definitivně zavřít dveře do reprezentace.

„Stačilo kdyby se kluci za mě nepostavili nebo kdybych neseděl realizačnímu týmu, to všechno se mohlo stát. Byl by to pro mě pravděpodobně konec reprezentační kariéry,“ tuší obránce anglického West Hamu.

Kouč Ivan Hašek totiž od začátku svého angažmá buduje tým pro světový šampionát, který se koná až za dva roky. A Coufal si myslí, že by se do něj pak už neměl šanci vrátit.

„Pravděpodobně bych napsal nějaký blbý tweet, že končím reprezentační kariéru, jestli by se to vůbec hodilo. Nebo by se prostě oznámilo, že se se mnou už nepočítá. Samozřejmě i tohle jsem měl v hlavě, ale doufal jsem, že to nedopadne. To se nakonec díkybohu stalo a dostal jsem druhou šanci. Jsem za to rád a strašně moc děkuju všem klukům a trenérovi,“ řekl reprezentační bek.

Půjdeš tam a dáš gól, měl říct trenér Vengloš před střídáním Veselému. Ten pak srazil Nizozemce Číst článek

Coufal děkoval konkrétně taky Tomáši Součkovi, dlouholetému kamarádovi, se kterým se kromě reprezentace potkal na klubové úrovni taky v Liberci, Slavii a teď spolu válí v Premier League za West Ham. „Je těžké, když mu vidíte na očích, že jste ho zklamal. Ale on mě v téhle situaci podržel a pokračoval v tom i v Anglii,“ řekl.

„Jsem rád, že tady je. Udělal všechno pro nároďák, jako to dělal předtím. Teď už bych byl rád, kdyby všichni fanoušci dali tu kauzu stranou a to chci přenést i do toho Německa. Ať od prvního zápasu jdeme s podporou za úspěchem,“ přeje si kapitán Tomáš Souček, stejně jako Vladimír Coufal.

„Teď bych už chtěl týmu dát pokoj. Chtěl bych se soustředit na Euro. Chceme něco dokázat, proto jsme všichni tady,“ dodává Coufal.

Češi i s Vladimírem Coufalem v pátek budou hrát předposlední zápas před mistrovství Evropy. V Grödigu se utkají od 17:30 s Maltou. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Radiožurnál reportážní vstupy.