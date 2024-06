Velký příběh malého muže. Pilař překonal problémy s kolenem a táhl Hradec Králové k povedené sezoně

Fotbalisté Hradce Králové v uplynulé sezoně ovládli skupinu o Evropu a klíčovým členem týmu byl pětatřicetiletý záložník Václav Pilař. V Prvním doteku Zdeňka Folprechta se rozpovídal o jeho současném angažmá na východě Čech, ale také o působení ve Wolfsburgu, kde musel absolvovat tvrdé tréninkové dávky kouče Felixe Magatha a v jeho rozletu ho zastavilo zranění. Praha 18:56 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V R-streamu se v Prvním doteku Zdeňka Folprechta ukázal fotbalista Václav Pilař | Foto: Jana Němečková | Zdroj: Český rozhlas

Václave, připadáš si jako legenda Hradce Králové?

Ne, nepřipadám. Jsem rád, že jsem měl možnost se vrátit na krásný stadion v Hradci Králové. Všichni si pamatují starý stadion a my Hradečáci jsme ho měli rádi. Naopak soupeři to tu nesnášeli. Podavači míčů to tu měli daleko pro míče, a když tu byla atletická dráha, tak i hřiště bylo opticky velké. Navíc tu byla montovaná tribuna za bránou.

Když to vezmu z pohledu diváka, tak teď když si člověk sedne na nový stadion, tak je krásně vidět ze všech sektorů a najednou všechno vypadá rychle. Jsem rád, že to lidé vidí zblízka. Hradecký fotbal díky tomu jde nahoru.

Kdo je pro tebe legendou fotbalového Hradce Králové?

Hradec má hodně hráčů, kteří se pak dostali do světa. Vím, že tu byl Ivo Ulich, který pak hrál bundesligu. Vráťa Lokvenc, Pavel Černý.

V závěru sezony se vám pod vedením trenéra Davida Horejše náramně dařilo. Čím to bylo?

V kabině jsou výborní hráči i co se týče charakteru. Navíc dvanáctým hráčem jsou výborní fanoušci. Všechno se sešlo. Byli jsme nepříjemní pro soupeře, začali dávat hodně gólů.

Jak jsi byl nastavený do závěrečných bojů o Evropu proti Mladé Boleslavi?

Byl jsem nastavený jen na Evropu. Chtěli jsme pro to udělat všechno. Už mám tři čtyři dny dovolenou a stále nemůžu vydýchat, že jsme ten zápas s Boleslaví tak jednoduše prohráli. I když jsme od 30. minuty hráli v deseti lidech, tak jsme ten duel neměli tak lehce prohrát.

Jaký je trenér David Horejš?

Přišel se svojí vizí. Hodně mi vyhovuje, že máme různý plán na soupeře. Už v týdnu se na protivníka důkladně připravujeme. Má různé šablony, kterými se prezentujeme směrem do ofenzivy.

Jak moc odlišné je zázemí na novém stadionu? Co třeba kabiny?

Vše je to jiné. Je to krásné a velké, byl jsem i v kabině hostujícího týmu a ta je také velká. Máme tu vše k dispozici a jsem spokojený.

Vedle koho v kabině sedíte?

Momentálně vedle Františka Čecha, to je také legenda klubu. To se pozná tak, že měl permamentku a má už odehraných přes 100 zápasů.

Poslechněte si celý díl Prvního doteku Zdeňka Folprechta s bývalým českým reprezentantem.

