Spartu čeká v Leverkusenu poslední zápas Ligy mistrů. ‚Chceme tady zanechat dobrý dojem,‘ říká Sadílek

Ještě posledním osmý zápas v Lize mistrů a fotbalisté Sparty budou mít za sebou velkou zkušenost s elitními soupeři. Prestižní soutěž jim ukázala srovnání s velkokluby, které bylo mnohdy tvrdé. A na závěr základní části potkají dalšího silného protivníka, nastoupí v Leverkusenu. Leverkusen 12:50 29. ledna 2025

Záložník pražské Sparty Lukáš Sadílek | Foto: Michal Fajt | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / ZOSPORTU.SK

Záložník Lukáš Sadílek připomíná, že ještě před dvěma lety nemělo moc hráčů tolik velkých zkušeností z evropských pohárů.

„Určitě nás mrzí některé zápasy, které jsme mohli zvládnout líp, ale to je právě o zkušenostech. Je dobré, že si z toho určité věci bereme, učíme se od těch dobrých týmů,“ hledá pozitiva na působení Pražanů v Lize mistrů Sadílek.



I když už fotbalisté Sparty nemají šanci postoupit, úkol před večerním zápasem je jasný. „Určitě pořád hrajeme za Spartu, hrajeme za český fotbal. Chceme tady zanechat dobrý dojem a rozloučit se s Ligou mistrů, co nejlépe to bude,“ odmítá záložník pražské Sparty, že by jel se spoluhráči odehrát zápas v Leverkusenu jen z povinnosti.

„Máme dobrý plán, chceme bodovat. Myslím, že jsme dobře připravení. Znovu jde o top tým ze špičkové soutěže, ale jsme tady, abychom mu konkurovali, a chceme předvést to nejlepší, co umíme,“ navazuje na Sadílka trenér Lars Friis.

Utkání mezi Leverkusenem a Spartou začne ve 21 hodin, Radiožurnál Sport nabídne z utkání přímý přenos.