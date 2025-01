Ze Slovácka na mistrovství světa a zase zpátky. Kdo je nová trenérka českých fotbalistek Klimková?

Po odchodu Karla Rady se Jitka Klimková jevila jako hlavní favoritka, která by měla ženský tým převzít. Spekulacím nahrávalo i to, že Klimková v září odešla od reprezentace Nového Zélandu, kterou vedla od roku 2021.

„Nezvažoval, že bych pokračoval dál. Mám smlouvu do konce prosince a neplánuji ji prodloužit. Myslím, že nastal čas na změnu,“ oznámil dosavadní trenér ženské reprezentace Karel Rada v prosinci na tiskové konferenci po zápase s Portugalskem. České fotbalistky tehdy po prohře 2:1 před domácím publikem v Teplicích přišly o možnost postoupit poprvé v historii na EURO, které se bude konat letos ve Švýcarsku.

Po neúspěšné kvalifikaci na EURO mají před sebou český národní tým, teď už s novou trenérkou, novou výzvu - kvalifikovat se na mistrovství světa v Brazílii 2027. A kdo je vlastně žena, která má Češky k úspěchu dovést?

Místo motorky radši kopačky

Ke sportu měla blízko už od dětství - její otec, Eduard Klimek, byl vicemistrem republiky na silničních motocyklech. Ji to ale víc než k motocyklům táhlo k fotbalu.

Osm let strávila jako hráčka ve Slovácku, kde zároveň v roce 2004 započala svoji trenérskou kariéru. „Už když jsem hrála fotbal, tak jsem měla sen u něj zůstat, protože to byla moje velká láska. Taková jasná cesta byla, že se stanu trenérkou," zavzpomínala Klimková před sedmi lety v rozhovoru pro Českou fotbalovou reprezentaci.

Cesta ze Slovácka vedla do Austrálie. V roce 2010 se stala první Češkou s profilicencí UEFA, krátce na to se stala trenérkou týmu Canberra United, kde její trenérské úspěchy započaly. Tehdy poměrně nový a mladý tým pod vedení Klimkové vyhrál australskou W-league a Klimkové to vedle titulu přineslo i ocenění trenérky roku, což jí otevřelo dveře k dalším štacím.

Po australském klubu přišlo angažmá u národního týmu Nového Zélandu do 17 let, později působila jako asistentka i u áčka. Přes zastávku v USA, kde trénovala mládež, se po letech zase vrátila k ženské reprezentaci Nového Zélandu.

A mise byla jasná - mistrovství světa ve fotbalu žen, které v roce 2023 spolu s Austrálií hostil. Výběr Jitky Klimkové nepatřil k favoritům a na nějaký větší úspěch je tipoval málokdo.

O to větší radost přišla, když se Novozélanďankám podařilo remizovat s výběrem Švýcarska, a hlavně porazit daleko více favorizované Norky, což byla historicky první výhra národního týmu na mistrovství světa.

Jitka Klimkova says she 'still has goosebumps' after New Zealand beat Norway 1-0 in the opening game of the Women's World Cup 🏆 pic.twitter.com/s4loAf2SIW — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2023

Zisk čtyř bodů výběru Jitky Klimkové na postup ze skupiny těsně nestačil, zážitek v podobě první výhry na mistrovství světa, navíc na domácím stadionu před více než 40 tisíci fanoušky, jim už ale zůstal.

Přestože měla Klimková smlouvu s týmem Nového Zélandu až do roku 2027, v září se jejich cesty rozešly. Tehdy ještě nevěděla, že její další cesta bude doma, zpátky v České republice. S národním týmem přitom už krátkou zkušenost má, v letech 2009 až 2010 působila jako trenérka juniorek do 19 let.

„Na práci s českým ženským národním týmem a spolupráci s fotbalovou asociací se moc těším. Věřím, že je ten správný čas se vrátit a zužitkovat mé zkušenosti doma v Česku. Naše hlavní cíle budou nastavit herní styl, který přispěje k úspěchu v Lize národů. V příštím roce pak budeme bojovat o účast na mistrovství světa žen,“ řekla nová trenérka české reprezentace Jitka Klimková krátce po svém zvolení pro web FAČR.

Jak se Klimkové podaří dostát svých slibů, bude jasné poprvé už 21. února, kdy budou Češky hostit v rámci Ligy národů Chorvatsko. První domácí zápas pak Češky absolvují o čtyři dny později v Českých Budějovicích, kde vyzvou hráčky Albánie.