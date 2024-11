Legendární trenér Brückner slaví 85. narozeniny. Největší úspěch s reprezentací zažil před 20 lety

Bývalý fotbalový trenér Karel Brückner slaví 85. narozeniny. Svoji kariéru spojil hlavně se Sigmou Olomouc a také s českým národním týmem. Ten dovedl v roce 2004 k bronzu z mistrovství Evropy v Portugalsku. Praha 13:52 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný a bývalý trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek a Karel Brückner | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Karel Brückner působil hned pětkrát na lavičce Olomouce a vedl třeba i prvoligové Brno nebo Drnovice. V roce 1997 pak převzal národní tým do 21 let, se kterým získal stříbro na evropském šampionátu v roce 2000.

O necelé dva roky později už byl koučem reprezentačního A-týmu. Právě dlouhodobé znalosti svých svěřenců z nižších výběrů si Brückner cenil.

„Měl jsem štěstí, že jsem pracoval s hráči, které jsem si připravil. Taková spojitost a kontinuita, to neměl nikdo na světě. Spíš věřím tomu, jak se mi to vše přihodilo, protože to byla neskutečná pozitivní spojitost těchto věcí,“ vyprávěl tehdy Brückner

Jako jediný v novodobé historii dovedl národní tým na tři velké akce v řadě. Kvalifikoval se totiž na evropské šampionáty 2004, 2008 a také dostal Čechy na mistrovství světa, což se právě od turnaje v Německu v roce 2006 doteď nikomu jinému nepodařilo.

Bronzová generace

Nejdál se Brückner s reprezentací probojoval na Euru 2004 v Portugalsku, a to do semifinále. V týmu hrály hvězdy jako Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd nebo Petr Čech.

„Mám z toho mužstva velice dobré pocity, a to nejen z toho, jaké má výsledky, ale i jakou hrou se prezentuje a jak hráči vystupují. Jsou tam i další hodnoty, je to velké mužstvo,“ vyzdvihoval sílu někdejší reprezentace charismatický trenér.

Karel Brückner po konci Eura 2008 v národním týmu skončil, ještě krátce trénoval rakouskou reprezentaci, ale následně oznámil, že hlavním koučem už nikdy nebude.

Ve středu 13. listopadu je pověstnému stratégovi 85 let.