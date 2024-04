Český fotbal má jistou účast v Lize mistrů, kluby se díky Plzni posunuly v žebříčku koeficientů UEFA

Český fotbal bude mít v přespříští sezoně 2025/26 svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů. Tuzemské týmy se díky čtvrteční bezbrankové remíze Plzně s Fiorentinou v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy posunuly v žebříčku koeficientů UEFA před Skotsko a získaly jistotu, že zakončí sezonu přinejhorším na 10. místě, které znamená přímou účast šampiona ve skupinové fázi nejprestižnější klubové soutěže. Nyon (Švýcarsko) 21:32 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český fotbal bude mít v přespříští sezoně 2025/26 svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů. | Zdroj: Reuters

Česko po osmifinále z 11. místa ztrácelo 0,250 bodu na desáté Skotsko, které už ale nemá ve hře žádné mužstvo.

Tuzemské kluby potřebovaly od posledního zástupce v pohárové sezoně Plzně ještě aspoň remízu, aby ztrátu na ostrovního soupeře dotáhly. Obě země nyní mají stejně bodů a ve prospěch Česka rozhodl vyšší zisk z probíhajícího ročníku.

V hlavní fázi pohárů jsou za vítězství dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi. Za některé postupy jsou navíc bonusové body.

Česko naposledy získalo přímé místo ve skupinové fázi Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci pro sezonu 2018/19. V žebříčku koeficientů sice bylo na 11. příčce, ale díky tomu, že předchozí ročník prestižní soutěže ovládl klub, který měl jistý start i z domácí soutěže, připadla uvolněná pozice tuzemskému šampionovi, tehdy Plzni.

Deset let čekání

V elitní desítce žebříčku figuruje Česko poprvé od roku 2004. Maximem je osmá příčka z přelomu tisíciletí. Česko letos mělo poprvé v historii v jarní vyřazovací fázi trojici týmů a prožívá rekordní ročník. Díky čtvrteční remíze Plzně vylepšilo zisk už na 13,500 bodu.

Aktuálně se v žebříčku koeficientů hraje o nasazení do sezony 2025/26. V příštím ročníku 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a k dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů.

V případě zisku titulu by mohla přímo do skupinové fáze nejprestižnější soutěže postoupit Slavia Praha, potřebovala by k tomu ale souhru dalších dvou okolností. V tomto ročníku stejně jako v minulém měl tuzemský fotbal ve hře čtyři kluby.

Od příští sezony se změní formát evropských pohárů. Už se nebudou hrát v tradičních skupinách, ale jako jedna liga se všemi týmy. Každého z 36 účastníků Ligy mistrů bude v základní fázi čekat osm zápasů, tedy o dva více než dosud. Podobná reforma čeká i Evropskou a Konferenční ligu.