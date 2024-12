Komplexní fotbalista, který už v tak mladém věku ukázal, že na to má, chválí Horváth dvacetiletého Šína

Být jedním z kapitánů Baníku Ostrava a klíčovým hráčem, získat nominaci do seniorské reprezentace a dát 4 ligové góly. To vše stihl dvacetiletý Matěj Šín za podzimní část fotbalové ligy, kdy ukázal velkou část svého talentu. Zájem o něho se začíná zvedat nejen z tuzemských klubů, ale i ze zahraničí. Ostrava 16:57 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Šín v lednovém přípravném utkání proti Slavii (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Baník Ostrava ale svého odchovance a už v tuto chvíli oporu mužstva potřebuje udržet a rozvíjet. S tím souhlasí i expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. „Má fantastickou kopací techniku. Jako mladý hráč už má velký přehled ve hře. Je to fotbalista budoucnosti, ale už ukázal, že na to rozhodně má,“ uznává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se v podzimní části fotbalové ligy dařilo Matějovi Šínovi z Baníku Ostrava

Také Pavel Horváth stejně jako Šín byl vynikajícím levákem s mimořádnou kopací technikou. Ale hrál spíše zezadu, to Šín je daleko ofenzivnějším fotbalistou. Má výborné převzetí míče zády k brance a zrychlení hry, centry ze hry i ze standardních situací, průnikové přihrávky i střelbu.

„Ukázal, že je komplexní. Možná by u něj mohla zlobit defenzivní práce, ale na tom se dá zapracovat. Dá se to naučit, téměř až donutit hráče, aby dobře bránil,“ pokračuje Pavel Horváth.

Pozvánka do reprezentace

V listopadu se mladý fotbalista dostal hodně překvapivě i do nominace seniorské reprezentace trenéra Ivana Haška k rozhodujícímu dvojutkání o postup v Lize národů v Albánii a proti Gruzii. „Vůbec jsem neměl slov, splnil se mi sen. Pan trenér Hašek mi volal asi hodinu před tiskovou konferencí, kdy zveřejňoval jména. Byl jsem nadšený,“ říkal tehdy Šín.

1:37 Strop je mnohem výš. Nejsem na vrcholu kariéry, stále je prostor se zlepšovat, říká reprezentant Šín Číst článek

V obou utkáních byl jen na lavičce náhradníků, ale i tak to byl další významný krok v kariéře. V kabině Baníku má důležitou roli. Kromě toho, že je za Ewertonem a Frydrychem třetím kapitánem týmu, tak v šatně právě s Frydrychem jako dva odchovanci předzpívávají vítězný chorál. „Je to neobvyklé, ale ten ten kluk si to něčím zasloužil. Nejde jen o to, co předvádí na hřišti, ale spoluhráči vědí, jaký má charakter. Proto má důvěru,“ myslí si Horváth.

A že se Baník na podzim radoval často. V posledním utkání proti Slovácku ale Šín musel brzy kvůli zlomené nártní kosti střídat. „Je to smůla. Po podzimní části ligy následuje krátká pauza a zranění k fotbalu patří. Je to nepříjemnost, především pro tak mladé hráče, kterým se daří a jsou rozjetí. Může ho to přibrzdit, ale snad to nebude úplně dlouhodobé zranění,“ doplnil Pavel Horváth.

Matěj Šín už je po nedělní operaci páté nártní kosti doma a podle klubového lékaře by závěr zimní přípravy mohl stihnout.