Na Spartě už jsou zase důvody k úsměvům. Například díky krásnému gólu Nico Stanciua

Tak třeba překrásný gól Rumuna Stanciua z přímého kopu, při kterém střela přeletěla zeď, pak se otřela o břevno a zapadla do sítě. Šikovný záložník prý po posledním tréninku před každým zápasem přímé kopy piluje a snaží se je kopat lépe a lépe…

„Je radost se na něj dívat. Samozřejmě gól to byl pěkný, ale viděl jsem ho na tréninku, jak to kope, takže jsem nebyl překvapený, když jsem to viděl,“ říká sparťanský trenér Pavel Hapal.

Pražané po jeho příchodu pokračují ve vzestupu herním, výsledkovém i tabulkovém. Po výhře nad Jabloncem jsou už třetí, ale to se může do konce ligy ještě změnit, ví Pavel Hapal

„Je třeba si říct, že nás čeká těžký zápas na Baníku. Pokud bychom prohráli a Jablonec vyhrál, tak nás zase předběhne, takže budeme počítat až po posledním utkání, pokud nebude rozhodnuto dříve,“ dodal Hapal.

Pokud na rozdíl od Pavla Hapala chcete počítat už teď, tak vězte, že má Sparta jeden bod k dobru na Olomouc a dva na Liberec i Jablonec, ale Olomouc a Liberec duely 25. kola teprve čekají.