‚Bál jsem se o jeho zdraví.‘ Sparťan Sáček chtěl pomoct spoluhráči, uchopením míče ale zavinil penaltu

V zápasech Sparty s Libercem nebývá o emoce nouze a tak to bylo i tentokrát na Letné. Ke konečné remíze 1:1 vedla cesta přes řadu oboustranně nevybíravých zákroků, sedm žlutých karet a také dvě sporně nařízené penalty v úvodním dějství. Zejména ta ve prospěch Liberce, po níž otevřel Kamso Mara skóre, vzbudila vášně. Praha 19:45 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamso Mara z Liberce z penalty překonává Florina Nitu v brance Sparty | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Nejprve se ale zlobili Severočeši. Taras Kačaraba nechtěně přišlápl ve vápně nohu Dávida Hancka a sudí Emanuel Marek ukázal po poradě s videorozhodčím na bílý bod. Rozhodnutí to bylo pro Liberec o to bolestnější, že slovenský zadák Sparty sám podklouzl a Kačaraba se svým pohybem nemohl mnoho dělat. Bořka Dočkala ale vychytal Filip Nguyen.

‚Bude to pro nás experiment.‘ Fotbalové kluby se musí vypořádat s krátkou pauzou bez zimní přípravy Číst článek

O pět minut později dostali stejnou šanci i hosté z Liberce. A to po málokdyvídané situaci.

Brankář Florin Nita totiž dostal míčem do obličeje a svíjel se s ním na zemi ve vlastním vápně. Rozhodčí Marek ani po několika vteřinách hru nepřerušil, a tak přišel na pomoc spoluhráči Michal Sáček. Uchopil do ruky míč, aby Nitovi odlehčil, a sudí byl nekompromisní - ruka a pokutový kop.

„Viděl jsem, že Florin dostal ránu do hlavy, ležel na zemi, tak jsem se ho zeptal, co mu je. On mi neodpovídal, tak jsem odstrčil balon a byla z toho penalta. Bál jsem se, aby neměl zapadlý jazyk nebo tak něco. Ale moje chyba. Říkal jsem rozhodčímu, že jsme se báli o jeho zdraví, ale pravidla asi hovoří tak, že to má být penalta,“ popsal Sáček pro O2 TV.

Hlavní sudí konzultoval situaci stejně jako v prvním penaltovém případě s videorozhodčím. „Za nás byl rozhodující moment, kdy sudí Marek přerušil hru. Našli jsme, že Sáček uchopil míč ještě před přerušením, takže pokutový kop,“ řekl videorozhodčí zápasu Alex Denev.

„Viděli jsme, že gólman dostal ránu balonem, ale nebyla přerušená hra. Někdo z domácích sáhnul na míč, takže hloupost hráče,“ dodal kouč Liberce Pavel Hoftych.

Po změně stran vyrovnal nejlepší ligový střelec Lukáš Juliš. Tradičně vyhecované a bojovné utkání tak skončilo remízou.