Po zápase s Portugalskem schytala kritiku největší jména. S Gruzií to bude jiné, říká expert Horváth

Dalšími zápasy základních skupin pokračovalo fotbalové Euro, kde se v sobotu objeví v utkání i reprezentanti České republiky. Rakušané porazili Polsko o dva góly a nejen o tomto zápase, který skončil stavem 3:1, mluvil expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha / Hamburk 9:22 22. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček měl v zápase s Portugalskem hodně práce v defenzivě | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Pro české fanoušky je jasným sobotním hitem zápas České republiky s Gruzií, který začne v 15 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Trenér Ivan Hašek se nechal slyšet, že všech 26 hráčů se zúčastnilo pátečního tréninku.

Tají trenér před soupeřem konkrétní zprávy, například o zdravotním stavu kapitána Tomáše Součka?

To se teprve dozvíme, jestli to tají, nebo je to jen kamufláž. V dnešní době o sobě soupeři ví navzájem všechno, takže je pro Gruzii důležité, jestli bude hrát Tomáš Souček nebo Antonín Barák, protože jsou to typologicky jiní hráči. Kdyby to bylo řečeno dopředu, soupeř by se na to mohl lépe připravit. Takhle do poslední chvíle nebudou vědět, kdo hraje.

DNES HRAJEME EURO



Od 15:00 v Hamburku rozehrajeme naše druhé utkání na mistrovství Evropy. Soupeřem nám bude Gruzie, se kterou se utkáváme historicky úplně poprvé.



Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na @sportCT pic.twitter.com/3FEq07WGjP — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 22, 2024

Gruzie sice prohrála s Tureckem 1:3, ale do poslední minuty sahala po vyrovnání. Bude obraz hry v utkání s českou reprezentací jiný?

Mělo by to být jiné. Portugalci byli výborní, to je potřeba uznat. Po zápase schytal Patrik Schick s Vladimírem Coufalem největší kritiku, protože to jsou největší hvězdy českého týmu. Těžko bude někdo kritizovat třeba Robina Hranáče, který odehrál skvělý zápas, vždycky to odnáší ta největší jména. Ale kritika k tomu patří, myslím si, že to kluci nevnímají, možná ani nečtou. Co se týče soupeře, papírově je Gruzie určitě slabší, ale nebude to rozhodně nic jednoduchého.

V pátečním zápase, který jste pro Radiožurnál Sport spolukomentoval, gól mezi Nizozemci a Francouzi nepadl. Chyběl Francii zraněný Mbappé?

Chyběl. Myslím, že do jeho pozice trenér postavil Adriena Rabiota, i když hráli trochu jiným systémem. Druhého útočníka hrál Antoine Griezmann, kterému ale tato role neseděla.

Francie nebyla horší, ale nebyla tak dobrá, aby dala gól. Měli dvě velké šance, bohužel je nevyužili. Holanďani se soustředili hlavně na obranu a zápas ve druhém poločase přešel do takové podivné nudy. Utkání těchto soupeřů slibovalo velký fotbalový zážitek, který ale nepřišel.