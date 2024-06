Kvaracchelia byl strůjcem titulu Neapole, je to superstar, uvědomuje si Barák sílu soupeře z Gruzie

Českou fotbalovou reprezentaci čeká další duel na mistrovství Evropy. Tentokrát se Češi postaví proti Gruzii a půjde o důležitý duel, který může Čechy trochu uklidnit před závěrečným duelem ve skupině s Tureckem. V případě výhry by se totiž národní tým výrazně přiblížil postupu do čtvrtfinále. Hamburk 8:12 22. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Barák svedl v zápase proti Portugalcům mnoho soubojů nejen s Bruno Fernandesem | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Čeští fotbalisté se v sobotu odpoledne představí ve druhém zápase na mistrovství Evropy v Německu. Po prohře s Portugalskem nastoupí v Hamburku proti Gruzii, která na úvod šampionátu podlehla Turecku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co před utkáním s Gruzií říkají záložník Antonín Barák a trenér Ivan Hašek

„Chci vyhrát, jsem obrovsky vítězný typ. Trenér už poznal na pár trénincích, že to se mnou není jednoduché, když dělá třeba rozhodčího v tréninku. Chci uspět za každou cenu, věřím, že tým je nastavený stejně, mám z toho hrozně dobrý pocit,“ mluvil sebevědomě Antonín Barák, který do úvodního zápasu s Portugalskem nastoupil jako střídající hráč v až závěru.

Tentokrát by ale mohl záložník Fiorentiny dostat mnohem víc prostoru, protože jak naznačil trenér Ivan Hašek, sestava nebude stejná jako v předchozím duelu.

„Víte, že dopředu neříkám, kdo bude hrát. Ale může se stát, že bude víc než jedna změna. Měli jsme to už tak plánované dopředu před mistrovstvím, na jednotlivé zápasy jsme se připravili, k menším změnám dojde,“ řekl trenér.

Příprava na Gruzii vrcholí! pic.twitter.com/Tpe9X8P0ER — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 21, 2024

O jedné změně se toho v posledních dnech namluvilo dost. Kapitán Tomáš Souček dohrál duel s Portugalskem se zraněním. V pátek ale absolvoval trénink v plné zátěži a trenéři potvrdili, že je do sobotního zápasu připravený. Právě on by navíc mohl být důležitý při bránění té nejsilnější stránky Gruzie.

„Je tam obrovská kvalita směrem dopředu. Ať už je to Mikautadze nebo Kvaracchelija. Musíme zamezit tomu, aby měli prostor, protože to jsou schopní hráči. A nejsou to jen tito dva, třeba i Kochorashvili nebo Chakvetadze jsou top hráči, kteří jsou individuálně velmi vyspělí,“ zdůraznil Hašek.

A právě záložník Neapole Chviča Kvaracchelia bude největší ofenzivní silou Gruzínců, jak potvrzují slova Baráka, který ho moc dobře zná z italské ligy, kde oba již několik sezon působí.

„Minulou sezonu, kdy Neapol slavila titul, byl jedním z hlavních strůjců úspěchu. Nebude to určitě jenom o něm, ale vnímám ho samozřejmě jako velkou superstar dnešní doby,“ chválil Kvaraccheliu Barák.



Zápas na Volksparkstadionu v Hamburku začne v 15 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.