Prvním čtvrtfinalistou Mol Cupu je Jablonec, Teplice končí po porážce od Hradce

Před deseti dny skončil ligový zápas Sigmy s Jabloncem bez branek, v Mol Cupu sice přišla na stadion jen polovina diváků, ti ale viděli sedm gólů, na konci zápasu se z postupu do čtvrtfinále radovali hosté z Jablonce.

Severočeši šli rychle do vedení. Masopust ještě první šanci neproměnil, v deváté minutě si ale na jeho centr naskočil Vojtěch Kubista a otevřel skóre. Domácí Sigma stihla do poločasu skóre otočit díky Hálovi s Plškem, to ale nebyl poslední zvrat v zápase.

Jablonci totiž skvěle vyšel nástup do druhého poločasu. Tecl okamžitě po přestávce vyrovnával zakončením do prázdné branky. Na 3:2 otočil střelou z dálky Kubista a svůj druhý gól v zápase přidal o chvíli později i Stanislav Tecl.

Olomouc se snažila vyrovnat a odvrátit vyřazení, jenže ze svých šancí proměnila jedinou. Tomáš Chorý dal deset minut před koncem kontaktní, ale zároveň poslední gól. Sigma utrpěla teprve druhou soutěžní porážku v sezoně, do čtvrtfinále poháru postupuje Jablonec po výhře 4:3.

Je to tam! Jsme prvním čtvrtfinalistou MOL Cupu! Po výhře 4:3 v Olomouci slavíme postup! #vprvnilinii #OLOJAB pic.twitter.com/usRxTb7a2H — FK Jablonec (@FKJablonec) 24 October 2017

Dalším prvoligovým týmem, který v poháru podlehl druholigovému soupeři, jsou Teplice, které nestačily na Hradec Králové. Osmý tým druhé ligy vedl na Stínadlech po poločase po brejku Igora Súkenníka. "Votroci" zvládli i přestávku těsně po přestávce na Mikerův gól okamžitě zareagoval domácí Vaněček, jenže dvougólový náskok vrátil Hradci Jan Shejbal ranou pod břevno.

Tomáš Vondrášek sice v nastavení snížil na 2:3, ale to už bylo pozdě. Do čtvrtfinále postupuje Hradec.

Další čtyři osmifinálové zápasy se hrají ve středu. Prvoligové souboje uvidí pražská Letná, kam přijede Baník Ostrava, a Jihlava v zápase se Slavií. Domažlice přivítají Mladou Boleslav a Vlašim Zlín.