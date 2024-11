Potřebovali bychom bodovat, ví moc dobře Zima před Frankfurtem. Trpišovský upozorňuje na rychlost

Nejtěžší domácí zápas hlavní fáze Evropské ligy čeká fotbalisty Frankfurtu. Minimálně to si myslí sám trenér Eintrachtu Dino Toppmöller.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají fotbalisté Slavie Praha před zápasem na půdě Eintrachtu Frankfurt

Podle trenéra fotbalistů Franfkurtu čeká Eintracht nejtěžší domácí zápas hlavní fáze soutěže. Toppmöller Slavii pochválil a řekl, že Pražané hráli v pohárové Evropě působivě. Na taková slova chvály není trenér Slavie Jindřich Trpišovský zvyklý.

„Často nám i pletli jméno klubu. Takový klub jako Frankfurt o vás ví hodně, má respekt ze zápasu, tak to ukazuje na kvalitu týmu a hráčů. My si toho vážíme. Řekl bych, že to bude hodně těžké utkání a možná ještě náročnější na rychlost, než v Bilbau,“ řekl Trpišovský.

„Spíš bych změnil nejtěžší na nejdůležitější. V Bilbau se nám po velmi dobrém výkonu nepodařilo urvat ani jeden bod a teď bychom potřebovali bodovat, takže pro nás velice důležitý zápas,“ myslí si David Zima, který bude bránit hvězdného útočníka Omara Marmoushe.

Egyptský kanonýr v Bundeslize září a je ve vynikající formě.

„Nevím, jestli chystám speciální recept. Asi to, co platí na všechny hráče: důraz, agresivita a koncentrace. Kvalita hráčů je mnohem vyšší než v české lize, ale myslím, že máme dost zkušeností se s tím poprat a vědět, jak proti nim hrát,“ ví David Zima, který den po zápase oslaví 24. narozeniny.

Utkání je na programu od 18.45 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.