Fotbalisté Slavie zvítězili v Mladé Boleslavi 2:0 a jsou v čele tabulky, Plzeň porazila Olomouc

Fotbalisté Slavie zvítězili v dohrávce 6. kola první ligy 2:0 v Mladé Boleslavi a posunuli se na první místo tabulky o skóre před Spartu. Šestou výhru Pražanů v řadě zařídili brankami v úvodním dějství útočník Mojmír Chytil a levý bek El Hadji Malick Diouf. Středočeši zůstali na osmé příčce. Plzeň porazila Olomouc 2:1 a na Spartu ztrácí dva body. Mladá Boleslav 21:33 17. 9. 2024 (Aktualizováno: 21:44 17. 9. 2024)

Slavia v lize zdolala úterního soupeře posedmnácté z posledních 18 duelů a společně se Spartou a Plzní zůstává v sezoně bez porážky. Mladá Boleslav doma ve třetím utkání poprvé v ročníku nebodovala.

Duel dvou pohárových zástupců se měl původně uskutečnit už v srpnu, Mladoboleslavští si ho ale nechali odložit kvůli účasti v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy. Kvůli povodním na několika místech Česka se nekonalo ani víkendové 8. kolo, dnes už však sehrání zápasu nic nebránilo.

Zápas se hrál od začátku ve vysokém tempu, dlouho ale bez šancí. Hned první vážnější situace ve 23. minutě skončila brankou. Holeš měl na pravé straně dost času na přesný centr na Chytila a ten hlavou v záklonu zakončil. Pětadvacetiletý reprezentant dal premiérový soutěžní gól v sezoně, Mladá Boleslav naopak doma v lize poprvé inkasovala.

Pražané s koncem poločasu ještě zvyšovali tlak. Provod po Zafeirisově ideální zpětné přihrávce v jasné šanci o metr minul a stejný hráč neuspěl ani vzápětí sám před brankářem Trmalem.

Ve 42. minutě už se favorit radoval podruhé, opět po akci z pravé strany. Po Douděrově centru trefil Provod bránícího Krále a Diouf měl z dorážky snadnou práci. Senegalský levý bek dal čtvrtý gól v ligové sezoně a upevnil si překvapivou pozici nejlepšího střelce týmu.

Druhý poločas

Domácí hráči byli na trávníku dobře vidět díky světlým vlasům, které si nechali odbarvit v rámci sázky po postupu do hlavní fáze Konferenční ligy, v ofenzivě ale příliš výrazní nebyli. To se nezměnilo ani ve druhé půli, do níž mohli jít za ještě horšího stavu, kdyby Chorý v nastavení neselhal při hlavičce z malého vápna.

Hosté kontrolovali hru i ve druhém dějství a soupeře takřka k ničemu nepouštěli. Jenom tak potvrzovali, že mají s jedinou inkasovanou brankou nejlepší defenzivu v soutěži. Od 68. minuty u toho byl i střídající reprezentant Lingr, jenž se před dvěma týdny vrátil do Edenu po roce stráveném ve Feyenoordu.

Čtvrthodinu před koncem se ani v další šanci nedočkal gólu aktivní Provod, jehož křížnou ránu Trmal vyrazil. Záhy poprvé zahrozili i domácí. Kostkův nedůrazný pokus doprostřed Kinskému vyklouzl, míč ale neměl rychlost a slávistický gólman ho stačil sebrat před brankovou čárou. Skóre už se nezměnilo ani v závěru po Lingrově pohotovém voleji a Chorého hlavičce.

Pražané v lize neprohráli počtrnácté v řadě a zvládli i třetí venkovní utkání v sezoně bez obdržené branky. Trenérovi Andreasi Brännströmovi nevyšla premiéra před mladoboleslavskými fanoušky, obě výhry v úvodních dvou soutěžních zápasech ve funkci zaznamenal na hřištích soupeřů.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 17. 9. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 7 6 1 0 13:1 12 19 2. Sparta 7 6 1 0 16:6 10 19 3. Plzeň 7 5 2 0 15:3 12 17 4. Jablonec 7 3 2 2 7:4 3 11 5. Ostrava 7 3 2 2 7:5 2 11 6. Olomouc 7 3 2 2 11:10 1 11 7. Slovácko 7 2 4 1 4:5 -1 10 8. Mladá Boleslav 7 3 0 4 12:10 2 9 9. Hr. Králové 7 3 0 4 5:7 -2 9 10. Liberec 7 2 2 3 9:8 1 8 11. Bohemians 1905 7 2 2 3 6:7 -1 8 12. Karviná 7 2 2 3 6:11 -5 8 13. Dukla Praha 7 2 1 4 5:8 -3 7 14. Pardubice 7 2 0 5 6:11 -5 6 15. Teplice 7 1 0 6 7:15 -8 3 16. Č. Budějovice 7 0 1 6 1:19 -18 1