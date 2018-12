Litvínov deklasoval Liberec vysoko 6:2, Zlín otočil utkání s Chomutovem

V pátek se odehrálo pět zápasů 23. kola Tipsport extraligy. Litvínov porazil vysoko Liberec 6:2. Zlín otočil utkání s Chomutovem a zvítězil po samostatných nájezdech. Vítkovice a Mladá Boleslav prohrály shodně 3:2. Hradecký Mountfield prohrál 2:4 s Plzní. Litvínov Zlín Hradec Králové Brno Olomouc 20:45 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucas Lessio neměl během utkání svůj den | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec (6:2)

Úvod utkání přinesl několik střel. Hráči obou týmů je ale nasměřovali buď mimo branku nebo do připravených gólmanů. Prvním přesným zásahem se prezentoval domácí Válek, který ranou z mezikruží v 7. minutě rozvlnil síť za Willem. O tři minuty později místo vyrovnání mířil liberecký Ordoš jen nad branku. Následně ani jeden z týmů nevyužil klasickou přesilovou hru. A v 19. minutě zvýšil tvrdou střelou na 2:0 litvínovský Lukeš.

Druhá třetina utkání přinesla dohromady pět branek. Nejprve ve 31. minutě navýšil na 3:0 Kašpar, který se den před utkání vrátil po čtrnácti letech do svého mateřského klubu. O tři minuty později vstřelil čtvrtou branku domácích Ščtoka a minutu na to dokonal „bůra“ Jurčík. Poté v brance Liberce vystřídal Willa Schwarz.

Následně dostal Kašpar dvě minuty za hákování. Liberec tuto přesilovou hru využil, když se v jejím závěru prosadil Kvapil a snížil na 5:1. O minutu a půl později vstřelil Liberec svůj druhý gól utkání. Bekhendovým blafákem se prosadil Birner.

Ve 45. minutě nařídil rozhodčí trestné střílení pro Liberec poté co se domácí Ščotka snažil odklidit hůl, která ležela u branky jeho týmu. Trest klasifikoval jako ‚hození hole nebo předmětu‘. Liberecký Hudáček ale nájezd nezvládl a pohrdl tak šancí na snížení stavu utkání. A tak v 52. minutě přidali další branku domácí. Střelou z mezikruží se prosadil Jurčík. Následně získali domácí ještě výhodu přesilové hry, ale Petružálek nastřelil jen tyč liberecké branky.

PSG Berani Zlín - Piráti Chomutov (3:2 po s.n.)

První brankovou příležitost zápasu si připsal v 5. minutě hostující Flemming. Jeho střela se ale do branky nevešla. O pouhé čtyři minuty později jeho spoluhráč Klhůfek doklepl kotouč do odkryté branky a Chomutov se tak ujal vedení. Na druhé straně ledové plochy dorážel domácí Popelka, ale gólman Peters stihl zakročit betonem.

Ve 27. minutě se ocitl sám před Sedláčkem hostující Marjamäki, ale brankář jeho střelu skvěle chytil. Zasáhnout zvládl zlínský gólman také v přesilové hře proti střele Valacha. Po necelé půl minutě ale Chomutov již navýšil skóre, když se trefil Jank. Dvě minuty před koncem prostřední části hry dokázali domácí snížit a to ve vlastním oslabení, když ležícího gólmana Peterse přehodil Ondráček.

Vyrovnání měl na hokejce ve 47. minutě domácí Kubiš, kterému se ale ani na tři pokusy nepodařilo dostat puk za brankovou čáru. Následně se naopak navýšit snažil nadvakrát Klhůfek, ale byl stejně jako Kubiš neúspěšný. Stav utkání se tak změnil až v 55. minutě při hře čtyř proti čtyřem. Od modré čáry se prosadil tvrdou ranou Valenta a vyrovnal na 2:2. Dokonat obrat mohl o minut později Žižka, ale bohužel pro domácí nastřelil pouze tyč.

Utkání tak dospělo do prodloužení. V něm se zákrokem zaskvěl gólman Sedláček, který nedovolil skórovat Sklenářovi, který se u něj zjevil tváří v tvář.

A tak došlo na samostatné nájezdy. V první sérií se ani jeden z hráčů netrefil. V té druhé byl úspěšný jen domácí Honejsek. Ve třetí dvojici se trefili Růžička i Kulda. Čtvrtá série byla tou poslední. Proti chomutovskému Stránskému totiž zasáhl hokejkou Sedláček a následně domácí Ondráček překonal gólmana Peterse střelou nad jeho beton. Střelcem vítězného nájezdu se tak stal Kulda.

Mountfield HK - HC Škoda Plzeň (2:4)

Utkání začalo velmi svižně. Plzeňský Gulaš nejprve po 29 vteřinách nastřelil tyč a následně na konci 2. minuty otevřeli skóre utkání domácí, když Vopelka nahodil puk do brankoviště a od jednoho z obránců se puk odrazil za Milčakova záda. Již o dvě minuty později, ale hosté vyrovnali zásluhou Němce.

V osmé minutě utkání předvedl gesto fair play plzeňský Čerešňák, který se přiznal, že ho domácí Vopelka nefaulovat a rozhodčí tak zrušili dvouminutový trest pro hradeckého útočníka. I bez přesilové hry dokázala Plzeň ještě v první třetině otočit skóre utkání, když se trefil Allen. A o pouhých 27 vteřin později navýšili hosté již na 1:3 a to zásluhou tvrdé střely Jonese. V závěru této třetiny mohl snížit Rosandič, ale bohužel pro Mountfield nastřelil pouze tyč.

V polovině zápasu si Hradec vypracoval několik gólových šancí. Jenže Smoleňák nejprve netrefil prázdnou branku, poté padl Lessiovi do střely Allen a následně proti střele Bičevskise zakročil Milčakov. O čtyři minuty později zasáhl gólman Plzně jak proti střele Rákose, tak dorážce Vopelky. Následně domácí Lessio nedokázal opět trefit prázdnou branku. A o minutu později zachránil Mountfield svým zákrokem proti střele Gulaše Pavelka.

Na začátku poslední třetiny přenechal Smoleňák puk Lessiovi. Proti jeho střele ale zasáhl skvěle Milčakov vyrážečkou. Snížit se hradeckým, konkrétně Pichému, podařilo až ve 44. minutě. Následně mohl vyrovnat Cingel, který ale trefil jen Milčakova a Pavlík z dorážky minul branku. V 54. minutě se před Pavelkou objevil Eberle, ale domácí gólman zasáhl vyrážečkou.

O čtyři minuty později se dostal ke střele Pavlík, ale Milčakov proti němu zasáhl a následnou dorážku do prázdné branky Dragoun neumístil. Hradec Králové se v samotném závěru utkání rozhodl pro power-play. Ovšem místo vyrovnání sedm minut před koncem utkání inkasoval, když prázdnou branku trefil plzeňský Gulaš a upravil na konečných 2:4.

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera (3:2)

Skóre tohoto utkání se změnilo již ve 3. minutě, když domácí Barinka nahodil od modré čáry puk na branku a ten, i k překvapení samotného hráče, skončil v brance. O tři minuty později ale bylo vyrovnáno. Hosté využili přečíslení, na jehož konci přesně zamířil Zdráhal. Ve 12. minutě se ocitl před brankou osamocený vítkovický Květoň, který ale, naštěstí pro domácí, netrefil puk. Dvě minuty před koncem první třetiny se do podobné pozice dostal domácí Holík, který sice puk trefil, ale branku minul.

Do samostatného úniku se na začátku prostřední části hry dostal také hostující Roman, ale Vejmelka proti němu skvěle zakročil. A tak šla Kometa opět do vedení, když se před brankou dostal k puku Mallet a uklidil ho do odkryté brány. V další šanci minul stejný hráč Bartošákovu branku a následně na druhé straně hřiště zasáhl pří přečíslení hostů Vejmelka. Ve 37. minutě se dostal před Bartošáka osamocený Zaťovič, ale branku netrefil.

V úvodu třetí třetiny vystihl rozehrávku hostí Hruška, který jel sám na Bartošáka a střelou mezi betony navýšil na 3:1. Další branku domácích mohl přidat Dočekal, který před Bartošákem tečoval puk. Brankář Vítkovic ale kotouč vykopl.

Deset minut před koncem utkání snížil v oslabení Roman, který obešel Malleta a střelou do růžku branky snížil na rozdíl jednoho gólu. V čase 57:35 hosté stáhli Bartošáka z branky a pokusili se o hru v šesti. Dvakrát se ke střele na Vejmelku dostal Gregorc, ale v obou případech byl úspěšnější domácí gólman, který tak udržel těsné vítězství Brna 3:2.

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav (3:2)

Stejně jako v Hradci Králové a v Brně se i v Olomouci měnilo skóre utkání velmi rychle. Již ve druhé minutě zápasu se k vyraženému puku dostal olomoucký Jergl a domácí vedli 1:0. O dvě minuty později mohli hosté vyrovnat, ovšem nepodařilo se jim to ani střelou Žejdla, ani z následného závaru před Konrádovou brankou. Změnilo se to již v 6. minutě, když se mladoboleslavští dostali do přečíslení tří proti dvěma. První vystřelil Klepiš, jehož střelu vyrazili domácí na hůl Vondrky, který uklidil puk do odkryté branky a vyrovnal.

Hanáci ale si své vedení vzali zpět v následné přesilové hře, když se trefil Strapáč. Na 3:1 navýšil ve 12. minutě Holec, který tak ustanovil gólový účet první části hry. Vlastní branku si mohl tečí vstřelit v závěru první třetiny Staněk, ale Konrád ukryl puk do lapačky.

Ve 25. minutě rozezněl Šťastný pouze tyč za Konrádovými zády. O osm minut později zasáhl dvakrát mladoboleslavský Krošelj, na kterého si nepřišel ani Knotek, ani posléze Jaroměřský. Čtyři vteřiny před koncem prostřední části zápasu byl blízko ke gólu Holec, ale sám před brankou nedokázal puk usměrnit za brankovou čáru.

Také v úvodu třetí třetiny mohli hosté snížit. Vondrka ale jen o centimetry minul tyč branky domácích. Následně ani jeden z týmů nevyužil klasickou přesilovou hru. V 52. minutě trefil mladoboleslavský Kousal pouze Konrádovy betony a Pabiška z dorážky netrefil prázdnou branku. Tři minuty před koncem utkání hosté odvolali gólmana a hráli v šesti mužích v poli. A v čase 58:36 se podařilo snížit Orsavovi na 3:2. Vyrovnat už ale hosté nedokázali.

23. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Válek (Gerhát, Březák), 19. F. Lukeš (Válek), 31. Kašpar (J. Mikúš, J. Petružálek), 34. Ščotka (Porseland, J. Petružálek), 35. Jurčík (J. Kloz, D. Tůma), 52. Jurčík (J. Petružálek, Gerhát) - 38. Kvapil, 39. Birner (Redenbach, Šmíd). Rozhodčí: Hribik, Kika - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. Diváci: 4645.

PSG Berani Zlín - Piráti Chomutov 3:2 po sam. náj. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 38. J. Ondráček (Lakatoš, Žižka), 55. Valenta (Lakatoš), rozhující nájezd E. Kulda - 9. Klhůfek (Valach, Peters), 33. Jank (Duda, J. Stránský). Rozhodčí: Mrkva, Pešina - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5, navíc Okál (Zlín) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3540.

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Vopelka, 44. Piché (Smoleňák, Koukal) - 4. V. Němec (D. Kindl), 11. Allen (Gulaš, Stach), 11. Jones, 60. Gulaš (Kracík). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 4776.

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Barinka, 25. Mallet (R. Zohorna, Schaus), 42. J. Hruška - 6. P. Zdráhal (Šidlík, Š. Stránský), 52. O. Roman. Rozhodčí: Horák, A. Jeřábek - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Jergl (Dujsík, Nahodil), 7. Strapáč (J. Galvas, Irgl), 12. Holec (Jergl, Nahodil) - 6. Vondrka (Klepiš, Skalický), 59. Orsava (Jan Hanzlík, Žejdl). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Bryška, V. Hanzlík. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 3643.