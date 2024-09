Vítkovice o dopingu Hradce Králové: Naplivání do tváře všem hráčům a výsměch, zní z vedení klubu

Hokejový klub z Vítkovic chystal na středeční odpoledne tiskovou konferenci. Chtěl tradičně prezentovat novinky před startem sezony, ale většina otázek se nakonec týkala předminulé sezony, protože vše zastínila informace, že po roce a půl dostal Hradec Králové dvoumilionovou pokutu za dopingový případ tří hráčů. Ostrava 10:31 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Hokejový klub z Vítkovic se chystal na tradiční předsezonní tiskovku, kde by představil deset posil a nového trenéra Davida Bruka, jenže pár desítek minut před jejím začátkem vyskočila informace, že po roce a půl dostal klub pokutu za doping tří hráčů ze tří testovaných v semifinálové sérii právě proti Vítkovicím.

„My nejsme spokojeni s tím rozhodnutím, je to takový výsměch všem týmům celé extraligy, včetně nás. Je to hodně čerstvá zpráva, spojíme se s právníky a uvidíme, co se v té věci dá dělat. Podnikneme nějaké kroky, pokud budou možné,“ říkal v bezprostřední reakci sportovní ředitel Vítkovic a bývalý reprezentant Roman Šimíček.

Čerstvě ustanovený kapitán Vítkovic a obránce Juraj Mikúš byl před rokem a půl u série přímo na ledě a také jeho konečný verdikt Disciplinární komise extraligy šokoval.

„Přijde mi to velmi smutné, že v chlapském sportu, kde má být respekt vůči soupeři, tak zjistíte, že se snažíte celý rok a hrajete ve finále, a pak zjistíte, že soupeř, co vás porazil, tak dopoval. Je to směšné ty tresty, co dostali,“ zklamalo Mikúše.

Vítkovice se během rok a půl dlouhého řešení případu, kdy byli při dopinku chyceni tři ze tří testovaných hráčů Hradce Králové, o řešení neustále zajímaly, především na Asociaci profesionálních klubů.

„Probíhají APK schůze, tam jsme se pokaždé ptali, jak to bude u předsedy Martina Loukoty. Pokaždé nám bylo řečeno, že se to řeší, je to v řešení a postupem času to šlo do útlumu i z naší strany, protože jsme měli svých starostí dost. Byli jsme důrazní a chtěli jsme rozuzlení celé kauzy,“ popisoval Šimíček.

Nakonec se Vítkovice i dalších dvanáct extraligových klubů dočkalo. Hradci Králové byl po roce a půl kontumovaný inkriminovaný zápas a dostal dvoumilionovou pokutu, na kterou vydělal jen ze vstupného v jednotlivém dalším utkání play-off. A navíc mu zůstaly i stříbrné medaile.

„Nikomu se to nelíbí, protože je to naplivání do tváře všem hráčům, kteří hrají, jsou čistí a prohrají s týmem, kde ze tří hráčů jsou tři pozitivní. Je pro mě nepochopitelné, že to tak dlouho trvalo. Ten postih, že mají zaplatit dva miliony korun a neodebere se medaile, to pro mě není správné rozhodnutí,“ doplnil za Vítkovice Roman Šimíček, jejich sportovní ředitel.

DOPING| Od ostudného dopingového skandálu královéhradeckého týmu v play off uběhlo téměř osmnáct měsíců. Výsledný trest pro Východočechy? Kontumace jednoho zápasu a dvoumilionová pokuta…https://t.co/dIKikflf2a — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) September 11, 2024