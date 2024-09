Ideální sestavu stále hledáme, říká trenér hokejistů Mladé Boleslavi Král. Z přípravy má smíšené pocity

Blíží se začátek hokejové extraligy. Titul obhajuje Třinec, silné budou opět Pardubice a Sparta. Ve spodních patrech tabulky bojovala v minulé sezoně Mladá Boleslav a těsně se vyhnula baráži, kterou nakonec hrálo Kladno. „Chceme hrát play-off a je jedno, jestli z předkola, nebo rovnou v nejlepší čtyřce,“ myslí si trenér Středočechů Richard Král. Seriál Radiožurnálu Sport Mladá Boleslav 14:25 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Král | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Jaká je pro trenéra příprava před sezonou? A jak se cítí hráči?

Každý se těší, až to vypukne. Příprava byla pro hráče určitě náročná, nabírala se fyzická síla a to nemá nikdo v oblibě, ještě když velkou část dne byla velká vedra. A s tím je také spojena kvalita ledu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport s hokejisty Mladé Boleslavi před startem extraligového ročníku

Jaký máte pocit z herního projevu během přípravných zápasů? Jen připomenu, že jste čtyři zápasy ovládli a tři prohráli.

Mám smíšený pocit. Je to jednoduše příprava, často jsme se trápili se zraněními a hráli jsme v kombinované sestavě.

Máte osm nových hráčů a někteří jsou napříč extraligou známí, například Dominik Lakatoš nebo Jan Buchtele. To musí vysílat jasný signál směrem k ambicím na novou sezonu, nemyslíte?

Zranil se nám Steve Moses, který je gólový útočník a měl nahradit Róberta Lantošiho. My s ním počítali do první formace a do první přesilovky. Poté se zranil ještě Filip Suchý, ten má zlomenou čelist. Ti, kteří přišli, musí Lantošiho nahradit a bodovat. Ještě jsme nebyli schopni dát do kupy ideální sestavu, pořád hledáme, ale ještě na to máme čas. Na startu extraligy se jede rychlým tempem a nikdo nechce, aby mu start utekl.

Dokážete říct nějaký konkrétní cíl, kam by mohla Mladá Boleslav dokráčet? Brankář Karlových Varů Dominik Frodl v jednom z rozhovorů na tuto otázku vypálil stroze – čtvrtfinále.

Takový nebudu, uvidíme, co si řekneme s vedením klubu. Budeme pracovat od začátku a sbírat každý bod, abychom nezopakovali loňský rok, kdy nám to nevyšlo. Chceme hrát play-off a je jedno, jestli z předkola, nebo rovnou v nejlepší čtyřce. Takové ambice asi nemáme, chceme se dostat do předkola a pak se uvidí.

Česká extraliga má nálepku soutěže mistrů světa. Bude to podle vás znát i na tribunách?

Těžko říct. Už v minulém ročníku byla návštěvnost velice slušná. Věřím, že lidé budou chodit, to je jenom dobře.