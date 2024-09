Třinec v hokejové Lize mistrů poprvé prohrál na domácím ledě, Växjö nezastavila ani porucha letadla

Hokejisté švédského Växjö teprve přistávali na ostravském letišti Mošnov ve chvíli, kdy už se měli rozcvičovat v třinecké Werk Aréně. Kvůli poruše letadla začal zápas Třince s tímto soupeřem s hodinovým zpožděním. A hosté nakonec vyhráli 3:1. Třinec 10:19 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva brankář Emil Larmi z Växjö, Michal Teplý z Třince a Keegan Lowe také z Växjö. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

„Nebylo to jednoduché, po ranním tréninku jsme věděli, že se něco děje. Člověk má v hlavě myšlenku, že se nebude hrát a to je psychicky těžké. Myslím, že oni to měli jednodušší v tom, že přijedou a bez rozmyšlení do toho půjdou. My to od jedenácti do pěti odpoledne nevěděli,“ říkal po utkání třinecký útočník Patrik Hrehorčák.

Švédské Växjö totiž mělo přiletět do Mošnova kolem poledne, nakonec letadlo kvůli porouchanému okénku dosedlo až před čtvrtou hodinou. Takže se začátek o hodinu posouval. Góly začaly padat až ve druhé třetině. Za stavu 1:1 měli Třinečtí několik šancí, ale nakonec své kvality prokázal švédský tým.

„První třetinu jsme hráli výborně, poté se něco zlomilo. Dali jsme dvě tyčky, ale oni dávali góly. Potom si to zkušeně pohlídali,“ shrnul výstižně průběh zápasu Hrehorčák. A jeho slovenský spoluhráč Libor Hudáček nad výkonem soupeře uznale pokýval hlavou.

Ukázali nám, jak se hraje novodobý hokej. Obránci nebo útočníci hráli krásně s pukem, počkali si a přihrávali si. Dali nám zrcadlo a my se musíme na zápas podívat znovu a poučit se z něj,“ dodal k zápasu Libor Hudáček. Už v sobotu čeká na Třinec další domácí zápas Ligy mistrů se švýcarským Fribourgem.