Příprava ve stínu dopingové kauzy. Hradečtí hokejisté hledají nové lídry týmu a chtějí zapojit mladé talenty

11 extraligových sezon a 10 účastí minimálně ve čtvrtfinále. Takové jsou výsledky hokejistů Mountfieldu Hradce Králové. Na východě Čech věří, že nadcházející sezona na tuto bilanci naváže. I když se v posledních dnech řešili kvůli uzavření dopingové kauzy tří hráčů z předminulé sezony i jiné než pouze sportovní věci. Seriál Radiožurnálu Sport Hradec Králové 10:28 14. září 2024

„Náš základní cíl je čtvrtfinále, ten musíme splnit. Poté uvidíme, jaké další ambice si určíme. Každý klub, který je ve čtvrtfinále, chce vyhrát a jít dál,“ prohlásil generální manažer Východočechů Aleš Kmoníček.

Hradecká kabina prošla výraznou změnou, na východ Čech přišlo hned sedm nových hráčů, včetně autora 30 branek v minulém ročníku slovenské extraligy Ryana Dmowského nebo pětinásobného účastníka mistrovství světa Oskarse Batny z Lotyšska.

Velké očekávání má trenér Tomáš Martinec od nové brankářské dvojice Stanislav Škorvánek a Filip Novotný. V minulé sezoně se v brankovišti Hradce protočilo hned pět brankářů.

„V loňském roce nám v brankovišti scházel klid a věřím, že nám ho dodají a budou základním stavebním článkem týmu,“ doufá Martinec.

Na začátku sezony bude ale Hradci chybět jeden z klíčových hráčů, útočník Kevin Klíma, který rehabilituje po operaci kyčle. Asistent trenéra Peter Frühauf si myslí, že by produktivního křidelníka mohla nahradit dvojice hradeckých odchovanců Patrik Miškář a Radovan Pavlík, kteří v přípravě posbírali dohromady třináct bodů.

„Chceme, aby přebrali větší zodpovědnost a stali se lídry týmu. Jsou to Hradečáci s velkým talentem a měli by to být oni, kteří tým podrží a rozhodnou několik zápasů,“ dodal Frühauf.

Dvojice mladíků

Hradecký hokej není pozadu ani v otázce zapracování mladých talentů do nejvyšší soutěže. V uplynulém ročníku se do historie soutěže jako nejmladší střelec extraligy zapsal Adam Novotný, kterému v době zápasu s Kladnem bylo patnáct let.

‼️ Adam Novotný se v patnácti letech stává nejmladším střelcem v historii #TELH! @MountfieldHK tak snižuje na Kladně na rozdíl jednoho gólu! #KLAMHK pic.twitter.com/8KkRosYgQn — Tipsport extraliga (@telhcz) October 6, 2023

O své místo na soupisce se hlásí i šestnáctiletý obránce Štěpán Černý, který ale váží pouhých 60 kilogramů.

„Když jsem ho viděl v šatně, vystrašil jsem se. Mezi většími hráči vypadal, jako by zrovna byl den návštěv rodičů s dětmi. Měl jsem o něj obavu, ale on se soubojů nebojí - je v nich chytřejší a jde do nich jinak. Jsem zvědavý, jak to bude zvládat, je část naší budoucnosti,“ uznal Frühauf.

Nový kapitán

Nejen o mladé hráče se v hradecké kabině bude starat nový kapitán týmu Tomáš Pavelka, který pro své zvolení udělal mnoho práce.

„Kampaň byla dlouhá, finanční prostředky nebyly vyloženy žádné, vyvěsil jsem v kabině nějaké billboardy a plakáty. Kampaň se ale povedla,“ říká v nadsázce obránce.

„Rozhodně zatím převládá radost, že mě zvolili a mám důvěru. Nějaké zkušenosti jsem již posbíral a doufám, že se toho zhostím dobře,“ doplnil Pavelka.

KAPITÁN TOMÁŠ PAVELKA pic.twitter.com/o6psOz6XTS — Mountfield HK (@MountfieldHK) September 10, 2024

Hradecký tým se v posledních letech prezentoval atraktivním a rychlým hokejem, to by se ale po příchodu dvojice urostlých útočníku Jakuba Poura z Plzně a již zmíněného Oskarse Batny mohlo změnit.

„Museli jsme zareagovat na určité věci a v systému toho několik upravit. Věřím, že budeme soudržný tým, který je nepříjemný pro každý tým,“ dodal hlavní trenér Východočechů Tomáš Martinec.