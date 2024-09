Poslední roky byly jako na houpačce. Chceme být bruslivý a nepříjemný tým, říká trenér Energie Patera

Od titulu v roce 2009 nedošli hokejisté Karlových Varů dál než do předkola play-off. Jednou z toho byl dokonce sestup, ale hned o rok později návrat mezi elitu. V posledních čtyřech letech se Energie stabilizovala a vždy si zahrála předkolo play-off. Posunout tým o kousek výš teď bude na střídačce Karlových Varů chtít dvojice olympijských vítězů, s Davidem Moravcem bude trénovat Pavel Patera. Seriál Radiožurnálu Sport Karlovy Vary 12:42 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér karlovarských hokejistů Pavel Patera | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

Je před vámi nová trenérská výzva a po svém boku máte Davida Moravce. Co jste zatím stihli a jakou máte energii?

Nastoupili jsme již v květnu, takže s hráči jsme několik měsíců. Máme pracovitý tým a na trénincích kluci nechají všechno. Tím se chceme prezentovat i v zápasech, chceme být bruslivý a nepříjemný tým.

Co vám ukázaly zápasy v přípravě? Generálku na extraligový start jste v Mladé Boleslavi prohráli 4:2, dokázali jste ale porazit Plzeň, Litvínov nebo americký univerzitní tým Cornell.

Do každého zápasu jsme šli s jiným zatížením z tréninků a sestavou. Zápasům nedáváme takový důraz jako tréninkům, v přípravě jim dáváme větší váhu, ale samozřejmě chceme vyhrávat.

V týmu máte Ondřeje Beránka, mistra světa z letošního šampionátu. Cítíte, že je to pro ostatní spoluhráče motivace? Vyptávají se ho na něco v kabině?

Já jsem v kabině pouze, když jdu klukům něco říct k tréninku anebo na taktické věci. Nebylo by špatné, kdyby se mladší kluci ptali na věci okolo hokeje, protože Ondra tím žije a jde příkladem.

Ondřej Beránek při oslavě na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Myslel jsem to spíše tak, jestli vám neulehčí práci to, že máte po ruce mistra světa.

Ondra a další lídři by měli kabinu vést a pomáhat nám – a to zatím plní.

Jaké má Energie ambice?

Chtěli bychom se zlepšovat, protože poslední roky je to trochu jako na houpačce. Musíme ustálit výkony a dostat se do play-off, kde je možné všechno.

Josef Jandač, nový trenér Plzně, dojíždí za prací z Berouna. Vy bydlíte u Kladna, takže předpokládám, že budete dojíždět také. Dá se to logisticky zvládat?

Je to podle potřeby. Když jsou tři zápasy za sedm dní, tak zůstávám, volné dny ale trávím doma.

Jaká je spolupráce s Davidem Moravcem? Trávíte spolu čas i mimo tréninky a zápasy?

S kolegou, zvláště ve dvojici, jste často více než s rodinou. Jsem rád, že jsem si mohl vybrat parťáka, kterého jsem chtěl, a jsem spokojený.