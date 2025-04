Čeští hokejisté ladí formu na mistrovství světa. Na turnaji v Brně narazí na Švédsko, Finsko a Švýcarsko

Hokejová reprezentace v pondělí v Brně zahájila další část přípravy na mistrovství světa, jejíž součástí budou České hry. Na závěrečném turnaji seriálu Euro Hockey Tour, který bude zároveň generálkou na šampionát, už bude mít hlavní trenér Radim Rulík k dispozici i pět posil ze zámořských soutěží. Video Brno 20:16 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Michael Špaček (archivní foto) v zápase proti Finsku | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Máme opět podobný plán jako loni,“ řekl Rulík, který má aktuálně v kádru tři brankáře, deset obránců a patnáct útočníků. V průběhu týdne by se mohli přidat zástupci Pardubic a Brna, které v úterý čeká rozhodující sedmé utkání finále play-off extraligy. Kolik hráčů chce reprezentační kouč pozvat, a kdy by je rád viděl v Brně, ale nechtěl nyní říct. „Ještě jsem s nimi nemluvil, protože to v rozehrané soutěži nedělám. A první se to dozví oni,“ uvedl Rulík.

Vedle pětice ze zámoří - brankářů Karla Vejmelky, Daniela Vladaře, obránců Filipa Hronka s Davidem Špačkem a útočníka Jakuba Lauka - reprezentaci pro nadcházející turnaj nově doplnil i bek Daniel Gazda působící ve Finsku.

Zástupci národního týmu jednají i s manažery Calgary, neboť na farmě v nižší AHL skončil Adam Klapka. „Pokud bychom o něm měli přemýšlet, tak určitě by se měl zapojit ještě v Brně, protože pro nás je důležité, abychom tyto hráče zkonfrontovali s hráči z Evropy,“ řekl Rulík. O start na mistrovství světa nebudou usilovat Filip Král nebo Martin Frk, pro které také v AHL skončila sezona.

Naopak českého kouče Radima Rulíka potěšila zpráva o tom, že jeho celek na světovém šampionátu posílí hvězdný útočník Bostonu Bruins David Pastrňák. „Ano, je to tak. Moc se těším. Za národní tým jsem vždycky hrál moc rád,“ řekl Pastrňák, který je momentálně ještě v Bostonu.

Aktuální složení týmu pro České hokejové hry: Brankáři: Josef Kořenář (Sparta Praha), Daniel Vladař (Calgary/NHL), Karel Vejmelka (Utah/NHL), obránci: Michal Kempný, Jakub Krejčík (oba Sparta Praha), Jan Košťálek (Vítkovice), Tomáš Kundrátek (Třinec), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kladno), Daniel Gazda (Ilves Tampere/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL), Radek Kučeřík (Ässät Pori/Fin.), David Špaček (Iowa/AHL), útočníci: Filip Chlapík, Pavel Kousal, Michael Špaček (všichni Sparta Praha), Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Matěj Stránský, Filip Zadina (oba Davos/Švýc.), Ondřej Kovařčík (Třinec), Kevin Klíma (Hradec Králové), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.), Michal Kovařčík (Oulu/Fin.), Radan Lenc (HV 71/Švéd.), Kristian Reichel (Mannheim/Něm.), Daniel Voženílek (Zug/Švýc.), Jakub Lauko (Boston/NHL).