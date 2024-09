Byly to zbytečné zákroky za hranou, naštěstí jsou kluci v pohodě, říká Kaut o tvrdé hře Fehérváru

Pardubičtí hokejisté za sebou mají úspěšný vstup do Ligy mistrů. Na úvod vyhráli nad maďarským Fehérvárem jednoznačně 7:0. Východočeši měli zápas plně pod kontrolou a potvrdili roli favorita. Cíl do utkání byl jasný, vyhrát. Postupně se ale přidal i další, odjet na konci z ledu ve zdraví. To druhé se ukázalo nakonec jako těžší. Pardubice 13:04 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic na úvod Ligy mistrů deklasovaly maďarský Fehérvár 7:0 | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Že Maďaři nemají takové hokejové kvality jako Dynamo se vědělo dopředu. Bylo hlavně potřeba odolat tvrdé hře. K té se hosté dostali už po třinácti sekundách, kdy po úderu do Romana Červenky putoval pod sprchy Campbell. Další nevybíravý zákrok přišel na konci druhé třetiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hráči hokejových Pardubic hodnotí zápas Ligy mistrů proti Fehérváru

„Některé zákroky byly zbytečné. Je škoda, že hned první zápas jdou po dvou nejlepších hráčích. Zbytečně pak Smejky nedohrál, to je špatně,“ vadilo kapitánovi Pardubic a střelci dvou branek Lukáši Sedlákovi.

A souhlasí s ním i další dvougólový střelec zápasu Martin Kaut. „My jsme to trochu čekali, ale tohle nemělo nic společného s hokejem. Byly to zbytečné zákroky za hranou. Naštěstí jsou kluci v pohodě a my jsme využili přesilovky. Tady byla povinnost tři body a jsem rád, že se nám to podařilo,“ odsoudil tvrdou hru soupeře.

Zápas ale měli pardubičtí bezpečně pod kontrolou a bylo jen otázkou kolik dají soupeři gól. Jednoduchou pozici ale neměli ani trenéři a to hlavně v úvodu zápasu při brzké dlouhé přesilovce.

1:56 Chybí nám góly, ale bude se to jen zlepšovat, slibuje po prohře s Tapparou kapitán Sparty Forman Číst článek

„Když dostanete hned na začátku ve třinácté vteřině pět minut přesilovku, tak kdybychom na to nezareagovali, tak by se někteří hráči nedostali do tempa do páté, šesté minuty zápasu. Takže už i tam jsme dali kluky, které máme nachytané do nějaké další přesilovkové formace. V tomhle je to určitě plus. Každý gól z přesilovky se počítá i pro nějaké sebevědomí. To teď na začátku sezony potřebujeme, aby si hráči v těch situacích věřili a aby hledali ta správná řešení,“ vysvětlil asistent kouče Vít Černohous.

Na utkání přišlo 4522 fanoušků, na začátek sezony a na to, že se nehrála extraliga velmi slušná návštěva, kterou spousta klubů nemá ani v nejvyšší domácí soutěži.

„Znovu se potvrdilo, že Pardubáci chodí. I Liga mistrů má svoji prestiž, i když je to maďarský tým, který předtím prohrál nějaké zápasy. Jsem rád že přišli a v prvním zápase doma nás podpořili, všichni jsme si to užili,“ řekl po úvodní výhře v Lize mistrů kapitán pardubických hokejistů Sedlák.