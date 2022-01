Voráček asistencí dohnal v historických tabulkách Prospala, jeho Columbus ale na Ottawu nestačil

Hokejový útočník Jakub Voráček si v nedělním utkání NHL připsal asistenci u jediné branky Columbusu při domácí porážce 1:2 od Ottawy. Díky 26. gólové přihrávce v sezoně získal kladenský rodák 765. bod v kariéře v základní části zámořské soutěže a v historickém pořadí českých hráčů se dotáhl na čtvrtého Václava Prospala. Nikdo z jeho krajanů se už v nedělním programu neprosadil. Video New York 9:12 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček si připsal 765. bod v kariéře | Foto: Greg Bartram | Zdroj: Reuters

Voráček ve 20. minutě připravil vyrovnávací branku pro Seana Kuralyho. Český útočník dostal po přihrávce Zacha Werenského spoustu prostoru v pravém kruhu a namísto střely z ideální pozice ještě zvolil přihrávku. Kuraly ji 34 sekund před sirénou pohodlně proměnil v šestý gól v sezoně.

Parádní akce znamenala pro Voráčka už 22. první asistenci v ročníku a v této statistice se stále drží v nejlepší trojici celé NHL. Lépe na tom jsou pouze Jonathan Huberdeau (24) a Nathan MacKinnon (23). Dvaatřicetiletý křídelní hráč zaznamenal 27. bod v sezoně a mezi Čechy mu v produktivitě sezony patří čtvrté místo.

V historických statistikách má po 1005. zápase v základní části NHL na kontě 217 gólů a 548 asistencí, Prospal je už před ním jen díky většímu počtu branek (255+510 z 1108 utkání). Před nimi jsou pouze Jaromír Jágr (1921 bodů), Patrik Eliáš (1025) a Milan Hejduk (805).

Rozhodující moment zápasu přišel v 37. minutě, kdy se Tim Stützle prosmýkl mezi obránci Blue Jackets a povedeným bekhendovým blafákem vystřelil Ottawě výhru.

„Je to frustrující, měli jsme několik výborných gólových příležitostí, ale nedokázali jsme je dotáhnout. Já sám jsem se dostal do pár zajímavých šancí, ale volil jsem špatná řešení. Namísto jednoduchého zakončení jsem se snažil vymýšlet něco navíc a bohužel to nevyšlo. Dnes jsme měli vstřelit víc než jednu branku, ale bohužel to nevyšlo, i takové zápasy jsou,“ řekl zklamaný Voráček.

Povedený obrat Pittsburghu

Pittsburgh s Dominikem Simonem otočil vývoj zápasu s Winnipegem a po výhře 3:2 po samostatných nájezdech oslavil páté vítězství v řadě. Jets po dvou třetinách vedli 2:0, ale domácí Penguins pak díky dvěma gólům během pouhých devíti sekund vyrovnali.

Na konci 47. minuty snížil Kasperi Kapanen a v čase 47:04 srovnal Jeff Carter. Obrat dokonal v samostatných nájezdech jediný úspěšný střelec Sidney Crosby. Simon odehrál těsně přes 12 minut a připsal si kladný bod ve statistice plus/minus.

Pavel Zacha hokejistům New Jersey k výhře nad Los Angeles nepomohl. Za 14 minut zapsal jeden záporný bod a jednu střelu na branku. Devils i přes dva góly Jaspera Bratta z první třetiny podlehli na domácím ledě Kings 2:3. Vítěznou branku vstřelil Carl Grundström.

Prohrála také Florida s Radkem Gudasem, Panthers podlehli Seattlu 3:5. Gudas za 15 minut stihl šest srážek a rvačku s Yannim Goudrem. V době, kdy český obránce kvůli pětiminutovému trestu chyběl, vstřelil vítěznou branku Krakenu Mason Appleton.

V jediném zápase bez českého zastoupení prohrál Vancouver na domácím ledě 1:3 se St. Louis.

Výsledky NHL Seattle - Florida 5:3, Columbus - Ottawa 1:2, Pittsburgh - Winnipeg 3:2 po sam. nájezdech, New Jersey - Los Angeles 2:3, Vancouver - St. Louis 1:3.