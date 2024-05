Švýcaři byli velice silný soupeř. Všichni čeští hráči ale předvedli nadstandardní výkon, komentuje Procházka

Čeští hokejisté jsou mistry světa. Po čtrnácti letech zvedli nad hlavu vítězný pohár a radují se z titulu z domácího prostředí po 39 letech. Švýcary ve finále porazili 2:0. První se prosadil David Pastrňák, gólem do prázdné branky pak potvrzoval vítězství David Kämpf. „Lukáš Dostál neskutečně chytal, ale všichni hráči podali obětavý výkon proti těžkému soupeři. Byla to velká bitva,“ říká hokejový komentátor Martin Procházka. Praha 9:31 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi předvedli nadstandardní výkon, komentuje Procházka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak dlouho jste slavili?

Měl jsem možnost trochu se přidat k oslavám, takže se přiznám, že jsem se dostal do postele někde okolo třetí hodiny ráno, takže docela dobré.

Kdy si začal věřit, že Češi ve finále zvítězí?

Samozřejmě od prvního českého gólu, byla to bomba. Neskutečný moment. I sám (střelec branky – pozn. red.) David Pastrňák říkal o své oslavě, kdy padl na kolena, že si myslel, že se toto nikdy nestane, protože není jeho trend takto slavit. Emoce v něm byly prostě obrovské.

Tak a je to ZLATO!!!!! Prostě jsme s @Fery19 museli přibrat do party Prochyho, aby to vyšlo. Snad se nám to na @RadiozurnalS poštěstí ještě někdy znovu. Děkujeme posluchačům, že nás ladili. pic.twitter.com/XMUGIU0AlO — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) May 26, 2024

Před nedělním zápasem jsem dokonce předpovídal, že dnes to bude jeho den, že se prosadí a nakonec to tak bylo.

Co duel rozhodlo?

Myslím, že tento tým hrál prostě úžasně. Vyzdvihl jsem Davida Pastrňáka, ale musím říct, že všichni hráči předvedli nadstandardní luxusní výkon. Lukáš Dostál neskutečně chytal, ale všichni hráči podali obětavý výkon proti těžkému soupeři. Švýcaři byli velice silný soupeř, byla to velká bitva. Ale týmové pojetí celého mužstva to vyhrálo.

‚Gólman světové třídy‘

Lukáš Dostál, ledově klidný gólman. Můžeme ho srovnávat třeba s Dominikem Haškem?

Hašek byl víc emoční, v brance dával více najevo emoce. Ale přece jenom, Dostál je mladý třiadvacetiletý kluk, možná se do toho dostane časem. Teď už každopádně ukázal, že je gólmanem světové třídy a převedl to na tomto šampionátu.

Expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka byl z výkonů českého celku na světovém šampionátu nadšený. Sám se těší na oslavy mistrovského titulu pic.twitter.com/G2cnEFVvlp — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) May 26, 2024

Co dělá parta kolem hlavního trenéra Radima Rulíka jinak, že se jim po čtrnácti letech podařilo získat titul mistrů světa?

Obrovsky do týmu vnesli pozitivní atmosféru. Dostali do hráčů, aby si věřili a byli sebevědomí, aby neztráceli hlavu v některých situacích, když se třeba trochu nedařilo. Myslím, že ta pozitivní atmosféra se pronesla až do finále. I když to bylo po dvou třetinách 0:0, ve třetí třetině si za tím nakonec kluci šli více než Švýcaři a získali zlato.

Co pro český hokej znamená titul mistrů světa?

Jednoznačně návrat na přední příčky. Musí se využít pro nové mladé kluky. Naložit s tím tak, aby se znovu dostal hokej do povědomí, že je to cesta k úspěchu. Doufám, že přibyde další spousta hráčů, nových Pastrňáků a Dostálů.