Kouč Rulík je správný fanatik do trénování. Tým dal dohromady skvěle, chválí Reichel

I v závěrečném dni světového šampionátu v hokeji se ve Speciálu Radiožurnálu Sport na střeše Galerie Harfa objevili vzácní hosté. Olympijský šampion z Nagana Martin Procházka si povídal s Robertem Reichelem a jeho synem Kristianem. Co si Procházka myslí o dodatečném trestu pro Jana Ruttu? Jaký vztah k hokeji má moderátor pořadu Na place Pavel Nečas. Poslechněte si celý Speciál. Praha 22:04 26. května 2024

Roberte, měl syn Kristian jinou volbu, než že bude hrát hokej?

Výstroj měl na sobě asi už ve třech letech. Nejdřív byl fanouškem Maple Leafs, ale jinak samozřejmě fandil Litvínovu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Speciál s Kristianem Reichelem, Robertem Reichelem a Martinem Procházkou

Co si myslíte o tom, že David Pastrňák před finálovým zápasem na světovém šampionátu ještě neskóroval ani nebodoval?

Tým je víc. Jestli nedá Pastrňák gól, ale mužstvo zvládne finále, tak je to jedno. Navíc když se vyhrává, tak potřebuje dobrého gólmana. Tohle mužstvo ho má. Je to o celém týmu.

Co říkáte na široký realizační tým, který se stará o české hokejisty?

Něco podobného, ne v takové míře má i reprezentace do 20 let. Potřebujeme dva, tři asistence, minimálně dva videokouče. Každý má roli v týmu, pak je tam hlavní trenér, který to řídí. Je to nezbytnost.

Jak hodnotíte působení Radima Rulíka u národního týmu?

Měl to hodně těžké, protože se hraje doma. Navíc po nevydařeném turnaji v Brně. Trochu ho znám, protože mě trénoval na Světovém poháru. Je to fanatik do trénování. Mužstvu pomohlo, že ho skloubil jako jeden tým.

Poslechněte si celý rozhovor s Robertem a Kristianem Reichelem ze Speciálu Radiožurnálu Sport. Audio je na začátku článku.