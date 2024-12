Spartu čeká rozhodující odveta o semifinále Ligy mistrů, proti Växjö musí dohnat jednogólové manko

Hokejová Sparta bude od úterních 19 hodin hrát o postup mezi čtveřici nejlepších klubů Ligy mistrů. Pražané první čtvrtfinále doma proti Växjö prohráli o jeden gól, a právě ten se budou hokejisté Sparty snažit na jihu Švédska v odvetě dohnat. Växjö 12:26 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lavička hokejistů Sparty | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: Profimedia

„Těším se, strávil jsem ve Växjö dva roky, pár lidí ve městě ještě znám, ale už je to dlouhá doba,“ říkal Roman Horák na letišti před odletem do Švédska.

Zkušený útočník na jihu Švédska odehrál dvě sezony, ale měl poměrně smůlu na klubové výsledky. Přestože Växjö hraje nejvyšší soutěž pouhých čtrnáct let, tento mladý klub dokázal získat titul již čtyřikrát, naposledy v předminulé sezoně. Horákovi se ale úspěchy vyhnuly, jednou skončil s klubem ve čtvrtfinále, další ročník se nedohrál kvůli covidu.

„Je to mladý klub, který za pár let vybojoval několik titulů, je to dobrá organizace od všech manažerů po trenéry. Je to obrázek jejich práce,“ chválil švédský tým útočník se zkušenostmi z NHL.

Horákovi se hodila reprezentační pauza v minulém týdnu a už je fit. Naopak brankář Josef Kořenář s týmem do Švédska neodletěl. Ostatní reprezentanti - Michael Špaček, Jakub Krejčík a Filip Chlapík - v nominaci na utkání jsou. Sparta cestovala den před zápasem a právě díky Romanu Horákovi by mohla mít dobrého průvodce po menším městě.

„Växjö je malé město, žije v něm okolo 70 tisíc lidí. Okolo je krásná příroda, hodně jezer a to je na procházky krásné. Hokejově jsem poznal jinou školu, všechno bylo příjemné,“ dodal Horák.

Stanice Radiožurnál Sport nabídne utkání v přímém přenosu, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Server iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.