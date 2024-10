Hokejisté Komety navštívili staveniště nové Arény Brno. ‚Už jsem si vybral místo v šatně,‘ vtipkoval Flek

Hráči Komety Brno si místo hokejových přileb nasadili ochranné helmy pro dělníky, rozlišováky určené pro tréninková cvičení tentokrát využily jako reflexní vesty. Netradičně se oblékli na prohlídku rozestavěné Arény na Brněnském výstavišti. Už za necelé dva roky tam mají nastupovat k extraligovým duelům. Od zpravodaje z místa Brno 13:21 19. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Komety na staveništi nové Arény Brno | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Hokejisty brněnské Komety zavedli stavaři třeba přímo na místo, kde budou mít v nové Aréně na Brněnském výstavišti šatnu. „Trochu jsem zavtipkoval, že už si vybírám svoje místo. Ale jsou to jen sloupy, není tam ještě ani obrys budoucí šatny,“ říká útočník Jakub Flek.

Majitel Komety Libor Zábranský se zase vrátil ke svým slovům, že v nové aréně by si možná zase rád stoupnul na střídačku jako trenér. V minulosti v této pozici dovedl tým ke dvěma titulům.

„Zkusil jsem si stoupnout do míst, kde bude střídačka. Ale neberte to vážně. Nevím, co bude. Samozřejmě by to bylo symbolické zakončení mého působení v Kometě, ale je to ještě daleko,“ přiznává Zábranský.

Teď řeší Zábranský věci spojené přímo s výstavbou Arény, která už má hotové základy a začínají růst tribuny. Stavbu má na starosti město Brno, které bude taky majitelem haly. Kometa ale dostala příležitost navrhnout vnitřní zařízení míst, která budou sloužit hokejovému klubu. Jedná se třeba právě o hráčské šatny nebo posilovnu.

„Prostory, kde bude zázemí hráčů a trenérů, mě hodně zajímají. Často nad tím sedíme. Zatím je to jen na papíře, ale teď, jak už hala roste, si to dokážu dost živě představit,“ těší se Zábranský.

To Flek si zatím při pohledu na rozestavěnou Arénu pro třináct tisíc lidí připadá trochu ztracený. „Člověk jenom žasne. Když vidím tu obrovskou konstrukci, vůbec si nedokážu představit, jak se v tom někdo může vyznat. Klobouk dolů,“ přiznává Flek.

Budoucnost Fleka i Arény

Letošnímu mistrovi světa je 31 let, v nové Aréně Brno má Kometa hrát od září roku 2026. Je tedy možné, že Flek tou dobou stále bude součástí týmu. „Daleko to není. Samozřejmě bych byl rád, kdybych svou budoucnost s Kometou spojil a ještě si v nové hale zahrál,“ naznačuje Flek své možné budoucí plány.

Jak ale připomíná majitel Zábranský, detaily fungování Komety v budované Aréně ale ještě nejsou dořešené. „Stále jednáme o tom, za jakých podmínek tady budeme. Aréna musí fungovat, musí si na sebe vydělat. Hledá se režim, v jakém tady bude klub působit. Nevěřím, že by měly nastat komplikace. Nemůžu mluvit za stavbu nebo za ostatní, ale zatím je plán takový, že bude hotovo v září 2026,“ vzkazuje Zábranský.

Kometa i po otevření nové Arény Brno částečně zůstane i v hale Rondo, kde působí v současné době a která bude v budoucnu základnou pro mládež. A v případě kolize s programem v nové hale tam bude trénovat i A tým.