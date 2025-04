Hrozně to bolí, zadržoval slzy pardubický brankář Will. Prohrál i své čtvrté finále v kariéře

Druhé finále v řadě a podruhé v řadě prohra v rozhodujícím sedmém zápasu play-off. Navíc doma. Taková je bilance pardubických hokejistů za poslední dva ročníky. Vloni podlehli na svém ledě v sedmém duelu Třinci, v letošní sezoně se ze zisku titulu radovala Kometa, která vyhrála rozhodující zápas 3:0 a celou sérii 4:3 na zápasy. Pardubice 15:19 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický brankář Roman Will po prohře v sedmém zápase ve finále hokejové extraligy s Kometou Brno | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pardubičtí zvládli skvěle šestý zápas v Brně, kde jim hrozil konec sezony. V tom rozhodujícím začali dobře a měli v úvodu převahu, ale nedokázali se gólově prosadit. Brněnští se dostali do vedení a pak už do výraznějších šancí pardubické nepouštěli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce pardubických hokejistů po prohraném finále extraligy

„Nevím, jak to vypadalo seshora, ale každé střídání bylo dobré. Dostali jsme se do zápasu, chtěli jsme být aktivní, jít si pro to. Bohužel brankář byl skvělý a my jsme to nedokázali dostat za něj,“ mrzelo Romana Červenku, že úvodní tlak nedokázalo Dynamo přetavit ve vedoucí branku.

Že právě góly z připravených šancí chyběly, věděl dobře i kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák.

„Určitě by to vypadalo jinak, bohužel ten gól jsme nedali, přestože jsme měli výborné šance, výborné dorážky, tam nebylo co vytknout. Pak jsme dostali první gól, ale myslím si, že i potom jsme hráli dobře,“ mrzela špatná produktivita pardubického útočníka.

„Druhá třetina, zase jsme měli tlak, gól jsme nedali a oni využili přesilovku. Pak už to bylo těžké. Ještě jsme to zkusili bez gólmana a pak už se to dohrávalo,“ doplnil Sedlák.

Stejně jako většina týmu byl i u loňské porážky v sedmém zápasu s Třincem. I tam se rozhodovalo až v posledním možném zápase sezony, i tam nakonec s pohárem slavili hosté. Pocity Východočechů byly jak loni, tak i letos hodně podobné.

Budeme zase lepší a jednou si ten sen splníme! #hockeytown pic.twitter.com/m1e2zDhw29 — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) April 29, 2025

„Dnes bylo horší to, že jsme poslední dvě minuty věděli, že už asi tři góly nedáme. Předtím to bylo takové náhlé, takže trošku něco jiného. Ale docela podobný zápas tomu loňskému, kdy jsme měli velký tlak, nedali jsme góly a oni pak využili šance,“ srovnává pardubické finálové série Sedlák.

Souboj brankářů

Oporou obou týmů byli brankáři; jak Michal Postava na straně Brna, tak i Roman Will na straně Pardubic podávali vynikající výkony. A podobně jako loni ani teď neměl Will po další porážce daleko k slzám.

„Bolí to hrozně moc. Tady před vámi jsem se trošku pousmál, trošku to hraji, protože já bych tady nerad brečel, protože tohle už je počtvrté. Pro mě to už je hodně a bolí to,“ neskrýval zklamání brankář, který ve finále extraligy neuspěl počtvrté v kariéře.

Hokejisté Pardubic pro prohře v sedmém zápase finále hokejové extraligy s Kometou Brno | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podruhé v řadě se do finále dostali Pardubičtí vůbec poprvé v historii klubu. Ale i podruhé z toho byla v uvozovkách jen stříbrná medaile.

„Sezona byla náročná. Na druhou stranu jsme byli hrozně blízko a teď to strašně mrzí. Kdybys vypadl v prvním kole nebo prohrál 1:4, tak to není takové. Je to o tom se ponaučit ze všech věcí z celé sezony. Odvedli jsme dobré play-off. Bohužel něco málo chybělo a nemá cenu hledat výmluvy,“ řekl po porážce ve finálové sérii Červenka.