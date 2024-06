‚Nechci si vyčítat, že jsem hokeji nedal maximum.‘ Jágr se v létě připraví na poslední sezonu na Kladně

Ještě jedna sezona za Kladno a konec. I proto se chce Jaromír na nový ročník připravit lépe než v minulých letech. Své setkání s fanoušky a velkou show s názvem Noc s legendou tak naplánoval na začátek září, tedy těsně před start extraligové sezony. Jágr tak naznačil, že se chce poté soustředit čistě jenom na hokej. Praha 16:56 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

„Termín je daný z toho důvodu, že bych se chtěl připravit na novou sezonu - moji poslední na Kladně,“ nechal se slyšet legendární útočník.

Možnost setkat se s Jaromírem Jágrem budou mít fanoušci po letech a tentokrát to bude už na začátku září. Za poslední měsíce se u Jágra leccos změnilo.

„Po návštěvě Pittsburghu jsem změnil můj celkový pohled na život a poté jsem si řekl, že po návratu do USA, kde jsem viděl, že celá oslava byla pozitivní, budu dělat pouze věci, které mi budou dělat radost,“ naráží Jágr na návštěvu Pittsburghu, kde mu dres s číslem 68 pověsili ke stropu haly.

„U člověka, který do 50 let žije určitým způsobem, není jisté, že bude tímto stylem pokračovat tak, dokud neumře,“ prohlásil bývalý útočník Dallasu nebo Philadelphie.

Jágr na tiskové konferenci přemýšlel, jestli právě návštěva Pittsburghu změnila jeho uvažování směrem k dalšímu pokračování v kariéře.

„Dobrá otázka, ale nemyslím si, že by změnilo něco, co se týká hokeje. Posledních pár let jsem sezony hodně kouskoval, odehrál jsem dvacet zápasů a pořádně jsem trénoval až od listopadu. Aktivně jsem hrál až v únoru, byl jsem bez kondice a měl jsem nadváhu. Možná si sám sobě chci dokázat, jestli je vůbec možné v mých letech, když tomu věnuji trochu více času a pokusím se trénovat jako v době, kdy jsem hrál v NHL, jestli jsem schopný hrát na lepší úrovni. Nechci si vyčítat, že jsem neudělal maximum a nedal jsem hokeji všechno,“ zamyslel se útočník.

Budoucnost v zámoří?

K tomu je ale hráč Jágr také v roli majitele kladenského klubu. A není tajemstvím, že nabídky přichází i z Pittsburghu na to, aby se stal členem organizace.

„Stále mám nějaké možnosti. Oni ale moc dobře vědí, že pokud budu klub vlastnit, tak nemůžu odejít. A to já vlastně ani nechci. V době, kdy vlastním klub, by nebylo dobré nebýt v Česku. Odejdu, až nebudu Kladno vlastnit,“ nechce Jaromír Jágr opakovat to, co už v kariéře zažil. Teď už trénuje na novou sezonu a tohle opakování zná velmi dobře.