Jsem rád, že Sparta téma kyberšikany otevřela. Třeba se někdo chytí za čumák, říká brankář Kovář

Hokejová Sparta znovu vzdala hold záchranářům, policistům a hasičům. Zaplněná hala sledovala výhru domácích 5:1 nad Vítkovicemi a také posun na první místo tabulky Tisport extraligy. To vše v zápase, který měl upozornit na jeden velký současný problém. Kyberšikanu. Zkušenosti s ní má i brankář pražské Sparty Jakub Kovář. Praha 7:55 11. ledna 2025

„Všichni se rádi objímáme. Když vyhraje národní tým, tak jsme všichni hrdí Češi, ale stačí hodně málo k tomu, abychom tomu vedle nás přáli to nejhorší. Je to určitě téma k zamyšlení v současné moderní době. Spartě chci poděkovat že toto téma otevřela. Třeba se někteří lidé chytí za čumák, podívají do zrcadla a řeknou si, že by stálo toho nechat,“ říká brankář Sparty.

Opora sparťanské defenzivy se vyjádřila i k tomu, že se mnohdy útoky na sociálních sítích a v internetovém prostředí týkají i osobních záležitostí, ale daleko přesahují hranice sportu.

„Jedna věc je, když lidé hodnotí sportovní výkon, ale pak jsou tam osobně zlověstné přání a vzkazy. Je neuvěřitelné, jak lidé umí být zlí za profilem. Týká se to i členů rodiny a dětí. Když vám přijde zpráva, že lidé si přejí, aby vaše děti byly nemocné a umíraly, tak je vám smutno, co se tady děje,“ říká brankář Sparty.

Pražský celek je po vítězství 5:1 nad Vítkovicemi na čele extraligové tabulky, protože Litvínov třikrát v řadě prohrál a třízápasovou sérii bez vítězství mají i Pardubice.