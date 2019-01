Kometu posílí zkušený obránce Zbyněk Michálek, naposledy nastupoval za Spartu

Majitel a trenér mistrovského týmu z minulých dvou ročníků Libor Zábranský pro klubový web uvedl, že Michálek se už zapojil do tréninku. „Je to obrovsky zkušený hráč a věřím, že nám hodně pomůže. Bude záležet na tom, jak se bude cítit. Nechci tedy předjímat, do kterého utkání nastoupí,“ řekl Zábranský.

Michálek hrál naposledy za Spartu, s níž na začátku loňského března vypadl v předkole play off s Libercem. Poté se přesunul za rodinou do zámoří.

„Chtěl jsem jít do týmu, kde je šance vyhrát titul a kde je dobrá atmosféra. Věřím, že Brno je natolik silné, aby i letos mohlo hrát o nejvyšší příčky. Je to hokejové město se skvělými fanoušky. Navíc tady znám hodně kluků a s Liborem Zábranským byla super domluva. Co jsme si řekli, platilo. Počkal, až si vyřeším všechny svoje osobní věci. Měl jsem z našeho jednání dobrý pocit a nakonec se rozhodl pro Kometu,“ uvedl rodák z Jindřichova Hradce.

Michálek působil v zámoří v letech 2000-2017. V NHL oblékal dresy Minnesoty, Phoenixu/Arizony, Pittsburghu a St. Louis. V základní části sehrál 784 zápasů a nasbíral 178 bodů (42+136), dalších 26 startů přidal v play off. Po skončení kariéry v NHL odehrál v minulém ročníku 30 duelů za Spartu.

Česko reprezentoval Michálek na pěti světových šampionátech, v roce 2006 získal stříbro a o pět let později bronz. Startoval na olympijských hrách v letech 2010 a 2014 a Světovém poháru 2016.