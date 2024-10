Všem vtipům nerozumím, ale s kluky je to fajn, říká americký parahokejista ve službách českého týmu

Čtvrtý ročník ostravského parahokejového turnaje IPH Cup je minulostí. Organizátorům se povedlo znovu přilákat dva nejlepší týmy světa, Kanadu a Spojené Státy. Českým trenérům se zase povedlo trochu zámoří dostat i na jejich soupisku. Za český tým totiž na turnaji nastupoval i Američan Rob Easley, který žije přímo v Ostravě. Ostrava 17:28 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký parahokejista Rob Easley (číslo dresu 13) v dresu českého týmu | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Mám krásnou přítelkyni, která tady žije, takže jsem se sem přestěhoval, abychom mohli být spolu. A také jsem chtěl pořád hrát hokej, takže dělám co můžu, abych mohl hrát. Rád bych získal české občanství, ale nevím, jak dlouho to bude trvat. Uvidíme,“ říká americký parahokejista Rob Easley, který se na ostravský turnaj IPH Cup připojil k českému týmu.

Svou přítelkyni poznal před dvěma lety právě na turnaji v Ostravě, kde se jako jedna z organizátorek starala o americkou reprezentaci. Letos už nastupoval v českém dresu, což kvitoval i hlavní trenér české reprezentace Jakub Novotný.

„Tento turnaj je tak trochu otevřený, co se týče sestav a soupisek. Využili jsme toho a pozvali ho. Kdyby měl v budoucnu české občanství, abychom věděli, jak je na tom. Určitě bychom ho přizvali do týmu,“ říká Novotný.

Všem vtipům nerozumí

Easley přímo v Ostravě žije, hraje za tamní klub Flamingos v parahokejové lize a má zažádáno o české občanství. „Do týmu bychom ho chtěli. Mezi kluky velmi dobře zapadl i přes jazykovou bariéru. Je to jen o tom, zda dostane státní občanství. S jazykovou bariérou musí bojovat, abychom nemuseli neustále překládat, co řekneme,“ doplnil Novotný.

Easley musel absolvovat i fyzické testy, kterými bez problémů prošel. Situaci ohledně komunikace s týmem rozvedl i sám americký útočník Rob Easley.

„Na ledě je všechno v pohodě, ale mnohem složitější pro mě je se naučit česky. Zatím jsem na úplném minimu, ale snažím se na tom pracovat, abych si mohl s kluky normálně popovídat. Ale na to, že vaši řeč vůbec neumím, šlo na turnaji všechno dobře. Sice v kabině nerozumím všem vtipům, ale i tak to byl pro mě skvělý zážitek,“ usmíval se Easley, který do české hry přinesl i aspekty zámořského hokeje a rozhodně ji oživil.

„Nám se líbí ohledně defenzivní stránky, těžko se přes něj hraje puk, je schopný zastavovat přihrávky a přináší trochu nový přístup k obraně. Chceme po hráčích, aby hráli primárně tělem a na puk se soustředili až druhotně. U Roba se nám líbí jeho klid na hokejce a také tlak do brány. Oproti našim klukům, kteří začínají před bránou dost často zmatkovat, má větší klid,“ okomentoval hru Roba Easleyho trenér Jakub Novotný.

Kromě sportu si sám Easley život v Česku nemůže vynachválit. „Miluju to tady. Bydlíme kousek od Ostravy, kde je klid a je to kousek do krásné přírody. Líbí se mi, jak jsou tady lidi tak nějak v klidu a pohodě. Momentálně mám zdravotní volno jako vysloužilý voják americké armády a prostě si jen užívám život,“ zakončil Rob Easley, který se možná brzy stane pevnou součástí české parahokejové reprezentace.