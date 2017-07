Zemřel stříbrný medailista z olympijských her v Grenoblu. Hokejista Ševčík se dožil 75 let

Bývalý hokejový reprezentant František Ševčík dnes v noci zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 75 let. Hrál na pěti mistrovstvích světa a olympijském turnaji 1968 v Grenoblu, kde se podílel na zisku stříbrné medaile a byl vybrán do All Stars týmu. Ševčíkovo úmrtí ČTK potvrdila manželka Eva.

Brno 15:18 22. července 2017