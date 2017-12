Hokejisté porazili Švédsko a generálka na olympiádu se vydařila. 'Kvalitní výkon,' říká brankář Furch

Nedostávali góly, zkušení hokejisté tmelili tým a je z toho třetí výhra ve třetím zápase na Channel One Cupu. Český tým porazil Švédy 4:1 a je to poprvé od roku 2013, kdy zvítězil ve všech zápasech turnaje Euro Hockey Tour. „Byli jsme disciplinovaní a hráli jsme obětavě. Kvalitní výkon," zhodnotil utkání český brankář Dominik Furch. Moskva 22:01 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český brankář Domink Furch. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

V zápase proti Švédsku byly dva momenty, kdy rozhodovalo video. V tom prvním případě jste ukazoval, že by to měla být vysoká hůl. Byl jste si jistý, že když dojde na video, že to gól nebude?

Šel jsem proti puku docela vysoko a cítil jsem, že by to mohlo být nad horní tyčí. V tom druhém případě jsem popravdě ani nevěděl, co se zkoumá. To bylo velmi rychlé.

Tři zápasy, tři výhry a dohromady jen čtyři obdržené góly. Jakou to dělá vizitku českému týmu?

Chtěli jsme tu hrát hlavně dobře vzadu a hodně gólů jsme dali ve třetích třetinách. Hráli jsme trpělivý hokej. Ale samozřejmě třeba v první třetině proti Finsku to nebylo ono.

Čím to je, že obrana tak dobře zafungovala, přestože odešly opory jako Jeřábek, Kempný nebo Rutta? Je to třeba i Ondřejem Němcem, který dodá zkušenost?

Takoví hráči samozřejmě dodají zkušenost a klid jak na ledě, tak v kabině, takže to týmu pomůže stoprocentně.

Bydlí v olympijské vesnici, ale na hrách nikdy nebyl. Mám zápas, abych se ukázal, ví Adam Polášek Číst článek

Před malou chvílí chválil tým Martin Erat, který vypíchl i vás. Jaká tu byla jeho role?

Top hráč a lídr, a to i v kabině. Bral si slovo třeba po první třetině s Finskem, kdy se nám nedařilo. Ale třeba v dalších zápasech, kdy to naopak bylo ono, nás zase chválil a v kabině zazněla i lepší slova.

Martin Erat je v týmu asi ten nejzkušenější, vy jste, bez urážky, někde uprostřed. Pak je tu spousta mladých kluků. Jak mohla přítomnost Erata působit na ně?

Když to řeknu ze svého pohledu, tak když já jsem v národním týmu začínal, tak jsem k podobným hráčům vždycky vzhlížel s velkým respektem. Dřív na ně koukáte v televizi a teď si s nimi může zahrát. Pro ty mladé kluky je to vždycky výjimečná situace