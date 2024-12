Jaký byl sportovní super rok 2024? Užijte si nejvýznamnější a nejemotivnější okamžiky

Rok 2024 nabídl posluchačům Radiožurnálu Sport nevídaně nabitý program v čele s domácím světovým šampionátem v hokeji, mistrovstvím světa v biatlonu a olympijskými hrami v Paříži. U všeho podstatného byli reportéři Českého rozhlasu a o největších úspěších, ale i zklamáních, jste mohli slyšet v našem vysílání. Server iROZHLAS.cz připravil přehled toho nejdůležitějšího, co se ve sportovním prostředí v právě končícím roku stalo. Praha 14:16 31. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté po siréně rozhodujícího zápasu proti Švýcarsku spěchali slavit zlato na mistrovství světa v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pohled do kalendáře letošních sportovních událostí sliboval zápřah až od února. Už v lednu ale triumfoval mezi kamiony na Rallye Dakar Martin Macík a čeští hokejisté do 20 let porazili v play off mistrovství světa Kanadu.

Po famózním obratu proti Finsku v bitvě o bronz vybojovali medaili po výhře 8:5, přestože ještě ve 40. minutě prohrávali 2:5. Vítězný gól vstřelil v čase 58:19 obránce Tomáš Hamara. „Otočka proti Finsku ve třetí třetině zůstane v mé paměti až navěky,“ přiznává reportér Radiožurnálu Sport Adam Weidenthaler, který zápasy šampionátu pro posluchače komentoval.

Rozlučka Štybara a biatlonová mánie

Nezapomenutelný byl i světový šampionát v cyklokrosu, který hostil od 2. do 4. února jihočeský Tábor. Nejen díky zisku medailí Kryštofa Bažanta a Kristýny Zemanové, ale především s ohledem na rozlučku kariéry trojnásobného mistra světa Zdeňka Štybara.

„Do předposledního kola jsem dojížděl s prázdnou galuskou. Asi to tak mělo být, možná jsem za to i rád, protože jsem si mohl užít neuvěřitelnou atmosféru. Nedá se popsat, co jsem prožil v posledním kole. Užil jsem si to, dokonce jsem měl i čas obejmout mechaniky v depu. Myslím, že jsem si nemohl vybrat lepší závod, kde ukončit kariéru,“ řekl tehdy Štybar Radiožurnálu Sport.

V únoru obsadili sportovní fanoušci i Nové Město na Moravě, kde se konalo mistrovství světa v biatlonu. „Máme nejlepší fanoušky na světě,“ chválila česká jednička Markéta Davidová příznivce. Nejlepší výsledek ve Vysočina Aréně zajela právě Davidová, která brala ve stíhacím závodě deváté místo. I přesto, že se medailově nezadařilo, tak podle počtu příznivců na tribunách se potvrdilo, že biatlon má v srdcích českých fanoušků pevné místo.

Zlatá hokejová pohádka

A jak se rodil zlatý příběh českých hokejistů na domácím šampionátu v Praze a Ostravě? Vše začalo prvním duelem základní skupiny, který rozhodl v samostatných nájezdech Roman Červenka. Češi porazili Finsko 1:0.

V pokročilejší fázi turnaji se k týmu připojili hvězdní hráči z NHL - Pavel Zacha, Martin Nečas a David Pastrňák a sebevědomí týmu, ale i důvěra fanoušků se postupně zvedala. Ve čtvrtfinále proti USA o výhře 1:0 rozhodl právě útočník Bostonu Bruins Pavel Zacha. Při semifinálové kanonádě, kdy Češi smetli Švédsko 7:3 zase zazářil Martin Nečas z Caroliny.

Česko žilo hokejem a vše vygradovalo ve finálové bitvě proti Švýcarsku. Vyprodanou O2 arénu rozjásal v 50. minutě zlatým gólem David Pastrňák, v poslední minutě pak výhru 2:0 pečetil David Kämpf. Oslava titulu mistrů světa, na který česká hokejová reprezentace čekala 14 let, tak mohla vypuknout naplno.

Zpackané Euro

Sestava reportérů Radiožurnálu Sport byla naplno připravena i na fotbalové Euro, které letos hostilo Německo. Radost ale zažili pouze Mirko Vasić s Pavlem Tylšarem, kteří byli u jediného momentu, kdy český národní tým na turnaji vedl. Svěřenci Ivana Haška se v úvodním duelu v základní skupině dostali proti Portugalcům v 62. minutě do vedení díky trefě Lukáše Provoda, ale nakonec favorizovanému soupeři podlehli 1:2. Po remíze s Gruzií 1:1 a prohře 1:2 s Tureckem se tak skvadra kolem kapitána Tomáše Součka musela s evropským šampionátem rozloučit už po základní skupině.

„Potřebujeme mít rozdílové hráče. Dokud je nebudeme mít, tak budeme vždy čekat na něco, že se povede navíc. Máme potenciál, abychom takové hráče vychovali. Věřím, že se v blízké budoucnosti objeví,“ prohlásil Pavel Horváth, který se od února stal výraznou tváří vysílání Radiožurnálu Sport.

Jak už to tak bývá, tak ve sportu je to jednou nahoře, jednou dole. Smutek střídá radost a koloběh se pořád střídá. Fotbalové zklamání tak vystřídala tenisová radost. Barbora Krejčíková totiž v červenci ovládla slavný Wimbledon.

Olympijský vrchol

Sportovně nabitý rok měl přece jen jednu akci, která vyčnívala nad ostatními. Olympijské hry v Paříži na přelomu července a srpna. Výkony českých sportovců vám zprostředkovávalo na dvacet rozhlasáků. Mezi nimi byl třeba i paralympijský vítěz Jiří Ježek. Pařížské hry začaly 26. července a pořadatelé odvedli opravdu dobrou práci. Sportoviště byla situovaná ke slavným památkám francouzské metropole.

Na první cenný kov reportéři Radiožurnálu Sport, ale i fanoušci čekali víc než týden. Druhého srpna si senzační bronz vyšermovali kordisté Martin Rubeš, Michal Čupr, Jiří Beran a Jakub Jurka mezi týmy.

„Je to neskutečné. Sen, ze kterého jsem se ještě neprobudil. Když člověk maká, tak úspěch se dostaví. U mě to přišlo ve 42 letech, takže jsem důkaz toho, že to jde. Když člověk dře, tak to přijde.

Krátce po radosti šermířů přišla i tenisová radost. Zlatou medaili vybojovalo duo ve smíšené čtyřhře Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč. „Tento zápas bych zařadil úplně nejvýš. Byly to olympijské hry, v mé reportérské kariéře první a měl jsem to štěstí, že se tenistům a tenistkám dařilo natolik, že jsem tam vydržel až do posledního dne turnaje,“ popisoval reportér David Prouza.

Další medailové radosti pro českou výpravu přišly na závěr olympijských her. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vybojovala bronz a rychlostní kanoisté Martin Fuksa s Josefem Dostálem slavili zlato.

Děkujeme vám za přízeň v roce 2024 a doufáme, že i příštích dvanáct měsíců se s námi budete radovat i dojímat z výkonů českých sportovců.