Finále byl malý zázrak, říká skokan do dálky Juška po olympijském závodě. Chce jet i za čtyři roky do LA

Český atlet Radek Juška skončil ve svém prvním olympijském finále desátý. Na rozdíl od vydařené kvalifikace dálkařů se v samotném závodě nedostal přes osm metrů, když skočil 783 centimetrů a nemohl být se svým výkonem spokojený. Paříž 13:24 7. srpna 2024

Jak jste si to na tomhle krásném a zaplněném stadionu užil?

Po těch patáliích, které byly celou sezonu, tak to, že jsem prošel do finále, byl malý zázrak. Tam už se mohlo stát cokoliv. Myslím si, že tam člověk chtěl až moc a asi jsem se až tak moc bál přešlapu, že jsem ten náběh měl trochu dál. Celé jsem to šel na delší krok a nebylo to tak aktivní.

Který ten pokus byl podle vás nejnadějnější? Asi to nebyl ten poslední, nejdelší.

Myslím, že to byl ten první. Člověk tam šel s otevřenou myslí. Kdybych tam byl v tom konci ještě aktivnější, tak to mohlo být dál.

Vy jste si ale stejně splnil sen, zaskákal jste si olympijské finále. Nebylo by to až moc?

Určitě bylo, ale malé cíle si dávají malí lidé, nebo jak se to říká. Já mám cíle docela vysoko, tak snad si to nechám do Los Angeles za čtyři roky.

Byl jste ve finálové dvanáctce nejstarší.

Už v kvalifikaci jsem byl druhý nejstarší, první byl Uruguayec Emiliano Lasa, není to sranda. Ale já si myslím, že věk je jenom číslo a člověk může předvádět výkony i ve vyšším věku, když bude zdráv.