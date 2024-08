Moc nechápu, jak se to stalo. Čtvrté místo je obrovský úspěch, říká Rohan po finále kajak krosu

Vodní slalomář Lukáš Rohan v disciplíně kajak kros útočil na senzační medaili. Nakonec v olympijském finále obsadil čtvrté místo. „Odvážím si čtvrté a šesté místo, což je dost nad plán. Slalomový závod mě mrzí mnohem víc, protože jsem na to měl výkonnost a bylo k medaili blíž,“ hodnotil český reprezentant v rozhovoru pro Radiožurnál Sport jeho vystoupení v Paříži. Paříž 18:08 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodní slalomář Lukáš Rohan bojoval ve finále kajak krosu o medaili, nakonec dojel na čtvrtém místě | Foto: Molly Darlington | Zdroj: Reuters

Kdybych vám v sobotu řekl, že budete ve finále kajak krosu, jak moc nahlas byste se smál?

Hodně nahlas. Je to dobrý vtip. V kajak krosu se zázraky dějí, ale tohle by musel být velký zázrak. Bylo blízko tomu, aby to vyšlo i na medaili, která nám chybí. Mrzí mě, že to nevyšlo, ale je to i tak obrovský úspěch. Moc nechápu, jak se to stalo.

Bylo to hodně daleko, ale pak také hodně blízko k medaili. Je to nyní spíše překvapení nebo zklamání?

Finálový závod byl jiný v tom, že ve chvíli, když už bylo jasno o první medaili, tak si to ostatní závodníci hlídali a chtěli to zajet na jistotu. Obzvlášť poslední protivodu, která byla můj klíč k úspěchu v předchozích jízdách. Ve finále mi nedali šanci.

Boj proběhl na začátku a ze čtvrté lajny bylo těžké se nacpat do proudu. V jeden moment jsem si věřil, že tam jsem, ale kluci byli rychlejší a silnější v pádlování na kajaku. Bohužel jsem pak nedostal příležitost. Možná jsem to špatně vyhodnotil. Kdybych jel do pravé protivody, tak bych tam svedl souboj, ale rozhodl jsem se, že zkusím levou a odpálit to. Nepovedlo se mi to a pak už jsem to nestihl.

Na zápěstí máte bílou pásku s nápisem C1?

Mám tam napsáno pro singlíře, protože tahle kategorie úplně singlířům nakloněná není. Dělali jsme si srandu, že tady uděláme nějaký zázrak a finále bude Rohan, Hedwig a Savšek. Nestalo se to, ale ve finále byl alespoň jeden z nás.

Chtěl jste tím dát najevo, že se ve finále objeví i závodnici, se kterými se spíš nepočítalo?

Spíš si z toho dělám srandu. Život neberu až tak vážně. Hodně kamarádů singlířů mi fandilo a říkalo, ať soupeře hodně potrápím. Teď mi gratulovali k tomu, že jsem byl k zázraku blízko. Je to pravda, ale bylo by asi špatně, kdybych medaili získal, protože na to objektivně nemám.

Jak hodnotíte vaše výkony na olympijských hrách?

Odvážím si čtvrté a šesté místo, což je dost nad plán. Slalomový závod mě mrzí mnohem víc, protože jsem na to měl výkonnost a bylo k medaili blíž. V kajak krosu jsem na to neměl, i když umístění vypadá blízko. Určitě to ale není neúspěch. Ve finále slalomu jsem předvedl skvělou jízdu, a v kajak krosu to ve finále také byla solidní jízda. Je to velice dobré a hlavně celoživotní zážitek.