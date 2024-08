‚Na paralympiádu nazdárci nejezdí.‘ Čeští stolní tenisté pomýšlejí v Paříži na medaile

V Paříži ve středu startují sedmnácté paralympijské hry. Slavnostní zahájení bude v samotném srdci Paříže na náměstí Svornosti. Českou vlajku ponesou atleti Aleš Kisý a Anna Luxová. Mezi prvními vstoupí do soutěže para lukostřelci a stolní tenisté na vozíku. České sportovce v Paříži podpoří i prezident Petr Pavel. Praha 8:02 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stolní tenisté na vozíku Petr Svatoš a Filip Nacházel | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Stolní tenista Filip Nacházel byl na loňském mistrovství Evropy v anglickém Sheffieldu stříbrný, vysoko proto míří i letos. „Medaile by stačila,“ odpověděl se smíchem na dotaz ohledně jeho ambicí.

Na stupně vítězů pomýšlí i Petr Svatoš: „Byl by to obrovský úspěch. Když se povede postoupit přes první kolo, bude to základ, cílem je ale odvézt si medaili.“

Česká dvojce nastoupí ve čtvrtek proti nasazené dvojici z Německa. Utkají se s nimi už v osmifinále. Filip Nacházel by dal přednost volnějšímu startu: „Klidně bych uvítal nejdřív zápasy ve skupině, trochu se rozkoukal, takhle prohra znamená konec. Na druhou stranu výhra nás posune mezi osm nejlepších.“

Na souboj o medaili tedy stačí české dvojici dvakrát zvítězit, podle jejich slov to ale rozhodně nebude jednoduché. „Soupeři budou hodně kvalitní. Na paralympiádu už nazdárci nejezdí,“ upozorňuje Nacházel.

Speciální stoly

Na pařížské paralympiádě budou stolní tenisté hrát na jiném typu stolu, než na který jsou z Česka zvyklí. „Je to speciální stůl přímo pro tuto paralympiádu. Jiný je hlavně povrch, který je sice hodně jemný, ale míček na něm víc odskakuje,“ vysvětluje Petr Svatoš.

Jeden takový stůl stojí zhruba 100 000 korun a čeští reprezentanti si na něj nyní zvykají. „Trénujeme každý den, zkoušíme různé zápasové situace, kluci trénují čtyřhru. Novinkou je častější práce s psychologem, aby se zvládli naladit na atmosféru her,“ popisuje přípravu trenér Vojtěch Rozínek.

Čeští reprezentanti si musí zvyknout na speciální stoly, na kterých se bude v Paříži hrát | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Prezidentská návštěva

Filip Nacházel a Petr Svatoš sice vynechají zahajovací ceremoniál paralympiády, ale za to je možná druhý den na stadionu navštíví prezident Petr Pavel: „Snad to stihne, protože program bude mít opravdu plný. V každém případě je to pro nás obrovská čest a motivace, abychom předvedli co nejlepší výkon,“ říká Petr Svatoš.

„Pokusíme se zápas vyhrát a dokázat tak, že parasport v Česku někam směřuje a že je na dobré cestě,“ uzavírá medailista z paralympiády v Tokiu, kde získal bronz ve čtyřhře.